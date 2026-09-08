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Statul cu cei mai bine plătiți miniștri din lume anunță noi majorări salariale. Salariul premierului se va apropia de trei milioane de dolari

Guvernul din Singapore, statul care acordă deja cele mai mari remunerații din lume pentru liderii politici, a acceptat recomandările unui comitet independent privind o creștere substanțială a salariilor miniștrilor. Anunțul a fost făcut de premier și prevede o ajustare imediată de până la 9%. În urma măririi, șeful guvernului ar putea ajunge să câștige aproximativ trei milioane de dolari pe an.
Statul cu cei mai bine plătiți miniștri din lume anunță noi majorări salariale. Salariul premierului se va apropia de trei milioane de dolari
Sursa foto: Pixabay
Radu Mocanu
08 sept. 2026, 09:21, Știri externe
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O nouă grilă de salarizare pentru membrii executivului

Premierul Lawrence Wong a declarat în Parlament că majorările salariale vor începe cu o ajustare unică de până la 9%, începând cu luna octombrie. Astfel, pe noua grilă de salarizare, plafonul maxim pentru un ministru debutant ajunge la 1.42 milioane de dolari americani, notează Reuters

În urma acestei ajustări, salariul unui ministru aflat la începutul carierei ar urma să ajungă la aproximativ 950.000 de dolari. Wong a precizat că nu vor exista alte „ajustări speciale” pentru atingerea pragului de 1.42 milioane de dolari, iar creșterile ulterioare vor depinde de performanța individuală și de responsabilitățile fiecărui demnitar.  

Pentru a atenua criticile venite din partea opiniei publice, Lawrence Wong a precizat că va dona integral către organizații de caritate creșterea salarială pe care o va încasa în următorii cinci ani, o sumă totală de circa 1.1 milioane de dolari, întrucât salariul său va ajunge la 2.85 milioane de dolari pe an. 

Competențe ridicate și măsuri anti-mită

Guvernul din Singapore justifică nivelul ridicat al salariilor prin necesitatea de a atrage persoane cu experiență și competențe ridicate în funcțiile politice și de a limita riscul corupției.  

Grila salarială guvernamentală folosește drept etalon veniturile primilor 1.000 de cetățeni cu cele mai mari salarii din sectorul privat, calitățile acestora fiind considerate un model pentru standardul de leadership necesar bunei guvernări. 

Ultima ajustare a avut loc în 2012, când lefurile miniștrilor au fost reduse cu 36% pentru a potoli nemulțumirile populare, iar în 2017 executivul a refuzat o recomandare similară de majorare venită din partea comisiei independente. 

Decalaj uriaș față de liderii marilor puteri

Remunerația depășește clar nivelul oricărui șef de stat. Spre comparație, venitul de 2.85 milioane de dolari al premierului singaporez contrastează puternic cu cei 719.000 de dolari primiți anual de șeful executivului din Hong Kong, cei 606.000 de dolari ai președintelui Elveției, cei 400.000 de dolari încasați de președintele Donald Trump sau salariul premierului britanic, cotat la aproximativ 230.000 de dolari pe an. 

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