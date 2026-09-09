Un fost ministru al Sănătății critică Guvernul și spune că întârzie finanțarea unor tratamente: Toate riscă să nu mai fie la dispoziția pacienților

Alexandru Rafila, fost ministru PSD al Sănătății în guvernele Ciucă și Ciolacu, acuză că guvernul Bolojan ar întârzia intenționat prelungirea finanțării pentru unele tratamente și medicamente, compensate anterior de stat, și critică dur executivul.

„Cele 12 centre publice de radioterapie dotate, din principalele orașe din țară, dezvoltarea programelor MONITOR pentru pacienții oncologici, cele peste 100 de molecule inovative introduse în timpul mandatului de ministru pe listele de gratuitate sau compensare, numeroasele echipamente de imagistică din spitalele publice, achiziționate începând din anul 2022, toate riscă să nu mai fie la dispoziția pacienților!”, a transmis fostul ministru al Sănătății.

Rafila: Am avertizat în repetate rânduri, în ultimele luni

Social-democratul spune că această problemă era cunoscută de conducerea executivului, însă totuși, până acum, nu s-au luat măsuri în acest sens.

„Am avertizat în repetate rânduri, în ultimele luni, că finanțarea programelor naționale de sănătate pentru 2026 acoperă doar primele nouă luni ale anului și că este nevoie de găsirea rapidă a unor soluții de către CNAS și Guvern. Astăzi, ne aflăm în situația în care această problemă devine o urgență. Iar lipsa unui Guvern cu puteri depline nu poate fi o justificare pentru amânarea deciziilor care privesc sănătatea și viața oamenilor”, a mai transmis Rafila.

Guvernul actual, condus de Ilie Bolojan, este în interimat de mai bine de patru luni și se află astfel în imposibilitatea de a emite ordonanțe de guvern.