Cel mai ușor Bentley din ultimii 85 de ani. Ce a eliminat producătorul de pe mașina de 500.000 de dolari

În urmă cu aproximativ doi ani, în timp ce Bentley pregătea noua generație Continental GT cu sistem de propulsie hibrid, câțiva dintre inginerii companiei au început să se întrebe cum ar arăta mașina dacă ar renunța la o parte dintre elementele care îi adăugau greutate. Ideea era neobișnuită pentru o marcă asociată mai degrabă luxului, confortului și mașinilor impunătoare decât reducerii drastice a greutății.

Potrivit Ars Technica, primul vizat a fost sistemul hibrid. A urmat tracțiunea integrală, o caracteristică a tuturor noilor modele Bentley de stradă de la începutul anilor 2000. În cele din urmă, a dispărut chiar și bancheta din spate. Din această serie de renunțări s-a născut noul Supersports.

Cel mai ușor Bentley din 1941 încoace

Sub capotă se află un V8 biturbo de 4,0 litri, într-o versiune modificată special pentru acest model. Motorul dezvoltă 657 CP și un cuplu de 800 Nm, iar întreaga putere este trimisă către roțile din spate.

Nu este cel mai puternic Bentley construit vreodată, dar nu acesta a fost scopul. Inginerii au urmărit să obțină o mașină care să răspundă mai bine comenzilor șoferului și să fie mai agilă.

Reducerea greutății a mers mult dincolo de eliminarea sistemului hibrid. În locul banchetei din spate se află acum compartimente din fibră de carbon, iar plafonul este realizat din același material.

Supersports cântărește astfel mai puțin de 1.999 de kilograme. Poate părea în continuare mult, dar este cu aproximativ 500 de kilograme mai ușor decât Continental GT, modelul grand tourer de lux al Bentley, în versiunea sa hibridă, și devine cel mai ușor Bentley din 1941 încoace.

Construit pentru performanță pe circuit

Reducerea greutății este doar o parte a transformării. Supersports are direcție și pe roțile din spate, diferențial electronic cu alunecare limitată și un sistem activ care reduce înclinarea caroseriei în viraje.

La exterior, schimbarea este imposibil de ratat. Mașina are un splitter frontal, elemente aerodinamice în jurul roților, un difuzor și un spoiler posterior generos, toate concepute pentru a ține mașina mai bine lipită de asfalt la viteze mari.

Bentley susține că noul pachet aerodinamic generează, la viteze mari, o forță suplimentară echivalentă cu cel puțin 300 de kilograme față de Continental GT Speed, ajutând mașina să rămână mai bine lipită de șosea.

Testat pe circuitul Laguna Seca din California, Supersports s-a dovedit a fi surprinzător de ușor de controlat pentru o mașină care încă se apropie de două tone, potrivit autorului testului. Direcția spate îi oferă agilitate în virajele lente, iar diferențialul electronic ajută mașina să își păstreze traiectoria atunci când șoferul accelerează.

A slăbit, dar a rămas Bentley

Inginerii puteau merge și mai departe cu reducerea greutății. Scaunele sport, de exemplu, sunt în continuare confortabile și reglabile electric, deși unele fixe, din fibră de carbon, ar fi fost mult mai ușoare.

O asemenea alegere ar fi însemnat însă sacrificarea uneia dintre trăsăturile care definesc marca: confortul, chiar și într-o mașină foarte performantă.

Supersports rămâne astfel o mașină pregătită pentru circuit, dar suficient de confortabilă pentru a fi condusă și pe șosea.

Toate exemplarele sunt vândute

Bentley va construi doar 500 de exemplare Supersports. Prețul pornește de la 486.200 de dolari, înainte de adăugarea opțiunilor și a finisajelor speciale, astfel că un exemplar poate trece fără probleme pragul de o jumătate de milion de dolari.

Prețul nu pare să fi fost însă o problemă. Bentley a vândut deja toate cele 500 de exemplare.