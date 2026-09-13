Arina Sabalenka, reacție după finala pierdută la US Open: Experiența îmi arată că revin mereu mai puternică

Învinsă sâmbătă de kazaha Elena Rîbakina în finala US Open, belarusa Arina Sabalenka, câștigătoarea ultimelor două ediții ale turneului de Grand Slam, speră să revină „mai puternică” anul viitor și să o învingă pe noua sa „mare rivală”.

Rîbakina a detronat-o pe Sabalenka din poziția de lider mondial al tenisului feminin, scrie AFP. Sâmbătă, belarusa a pierdut în fața Elenei Rîbakina cu un scor final, în trei seturi, de 4-6, 7-5, 2-6.

„Ar trebui să fiu mulțumită de nivelul pe care l-am arătat, sunt multe de învățat din acest turneu. Experiența îmi arată că revin mereu mai puternică, iar toate lecțiile acestui sezon m-au făcut deja mai puternică. Cu siguranță mă vor motiva să duc treaba la bun sfârșit în mod mai bun anul viitor”, a declarat Arina Sabalenka după finală.

Belarusa a avut un moment tensionat în timpul meciului de ieri, când a lovit mingea în direcția spectatorilor, apoi și-a rupt racheta. Întrebată dacă i-a fost greu să își controleze emoțiile, Sabalenka a spus că presiunea a fost foarte mare.

„E foarte greu să-ți stăpânești emoțiile când pierzi o finală de Mare Șlem în timp ce încerci să câștigi al treilea titlu consecutiv. Așa că am vrut pur și simplu să-mi dau frâu liber sentimentelor. Dacă le-aș fi ținut în mine, fie aici, fie pe teren, n-aș fi putut scoate o vorbă și nici n-aș fi fost agreabilă”, a răspuns ea.

Ea a spus câteva cuvinte și despre Elena Rîbakina, pe care o consideră noua sa „mare rivală”. Belarusa a remarcat în special serviciul tenismenei și capacitatea ei de a „te domina pe teren”.

„Avem o mare rivalitate. Am disputat multe meciuri mari, câteva finale frumoase în acest sezon. Serviciul ei este incredibil, la fel ca și capacitatea ei de a avansa și de a te domina pe teren. Mai ales pe terenurile de la US Open, unde totul se desfășoară foarte rapid, acest lucru îi oferă un avantaj uriaș. Sunt multe aspecte care o fac periculoasă aici.”, a spus Sabalenka.

Sabalenka, care a ocupat locul 1 mondial timp de 99 de săptămâni, a fost întrebată și dacă se va schimba ceva după ce a pierdut poziția de lider al tenisului feminin.

„Este o realizare incredibilă. Vom vedea dacă Elena mă poate întrece la acest capitol (râde). Dacă va continua să joace așa, sunt în încurcătură (râde)”, a spus Sabalenka.