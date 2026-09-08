Arina Sabalenka, din nou în semifinalele US Open. Victorie dramatică în fața campioanei de la Wimbledon

Arina Sabalenka s-a calificat marți în semifinalele US Open pentru al șaselea an consecutiv, după ce a învins-o pe Linda Noskova, într-un meci extrem de echilibrat, decis în tie-break-ul setului al treilea, scor 7-6 (1), 3-6, 7-6 (7).

Lidera mondială a fost pusă serios la încercare de Linda Noskova, campioana de la Wimbledon.

Linda Noskova a condus în setul al treilea, însă Sabalenka a reușit să revină și să își păstreze calmul în momentele cele mai importante. Jucătoarea din Belarus s-a impus în tie-break-ul decisiv și a obținut astfel calificarea în semifinale.

La 28 de ani, Sabalenka, câștigătoare a patru turnee de Grand Slam, continuă seria impresionantă la New York. Ea a ajuns în semifinalele US Open pentru a șasea oară consecutiv și își păstrează șansele de a câștiga al treilea titlu consecutiv la Flushing Meadows.

De cealaltă parte, Noskova, în vârstă de 21 de ani, a disputat primul său sfert de finală la US Open și al treilea într-un turneu de Grand Slam, după ce în această vară a câștigat primul său titlu major, la Wimbledon.

În semifinale, Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre americancele Jessica Pegula, numărul 3 mondial, și Emma Navarro, numărul 27 mondial.

Victoria cu Noskova nu îi garantează însă lui Sabalenka păstrarea poziției de lider mondial. Elena Rybakina, aflată pe locul secund, poate urca pe primul loc dacă se califică în semifinale și continuă parcursul la New York.