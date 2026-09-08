Balonul de Aur 2026. PSG are nouă fotbaliști nominalizați. Messi și Rodri revin pe listă

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, egalează recordul de nouă nominalizați stabilit în sezonul precedent. Ousmane Dembélé, Balonul de Aur din 2025, este din nou în cursa pentru trofeu, alături de Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha și Willian Pacho.

Pentru Pacho este prima nominalizare din carieră. Fundașul central ecuadorian face parte, alături de Marquinhos, din apărarea care a contribuit la succesul european al formației pariziene.

Un al zecelea jucător asociat campioanei Europei va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur. Spaniolul Ferran Torres a făcut parte din echipa pariziană la performanțele clubului francez, fiind transferat în această vară de PSG de la FC Barcelona.

Messi și Rodri, din nou în cursă

După două ediții fără niciun fost câștigător al trofeului, lista din 2026 îi readuce în prim-plan pe Lionel Messi și Rodri.

Messi, în vârstă de 39 de ani, este nominalizat pentru a 17-a oară și are în palmares opt trofee Balonul de Aur. Argentinianul, care evoluează la Inter Miami, a avut 45 de goluri și 30 de pase decisive în sezonul 2025-2026.

Rodri, câștigătorul din 2024, este nominalizat pentru a treia oară. Spaniolul a evoluat la Manchester City în sezonul trecut și s-a transferat la FC Barcelona în august 2026.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Harry Kane și Lamine Yamal se numără, de asemenea, printre principalii jucători aflați în cursa pentru trofeu.

Spania are șase nominalizați, fiind urmată de Franța, cu cinci. Portugalia are trei reprezentanți, în timp ce Brazilia, Anglia și Argentina au câte doi.

Majoritatea nominalizaților provin însă în continuare din campionatele europene. MLS este reprezentată pentru a doua oară după 2007, prin Lionel Messi și Inter Miami.

Performanțele sezonului

Ousmane Dembélé a încheiat sezonul 2025-2026 cu 26 de goluri și 14 pase decisive în 51 de meciuri și a cucerit Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, campionatul Franței.

Erling Haaland a înscris 58 de goluri în 64 de meciuri pentru Manchester City, în timp ce Kylian Mbappé a marcat de 58 de ori în 60 de partide pentru Real Madrid.

Harry Kane a avut 73 de goluri în 65 de meciuri pentru Bayern Munchen, iar Michael Olise a contribuit cu 27 de goluri și 35 de pase decisive în 69 de apariții pentru campioana Germaniei.

La FC Barcelona, Lamine Yamal a înregistrat 25 de goluri și 20 de pase decisive în 57 de meciuri, în timp ce Ferran Torres a marcat 25 de goluri în 65 de partide.

Premieră pentru campionatul saudit

Julian Quinones este una dintre surprizele listei. Mexicanul, în vârstă de 29 de ani, a înscris 41 de goluri în 46 de meciuri pentru Al-Qadsiah și a fost golgheterul campionatului saudit.

Sadio Mané, aflat la a cincea nominalizare, este celălalt reprezentant al campionatului Arabiei Saudite. Senegalul a fost prezent și prin atacantul lui Al-Nassr, care a marcat 24 de goluri și a oferit 13 pase decisive în sezonul trecut.

În total, lista din 2026 cuprinde șase debutanți: Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Gabriel, Willian Pacho, Julian Quinones și Dayot Upamecano.

Cei 30 de nominalizați sunt: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior, Vitinha.

La feminin, fără Aitana Bonmatí, câștigătoarea ultimelor trei ediții

Și la feminin au fost anunțate cele 30 de candidate pentru Balonul de Aur 2026. Lista este dominată de jucătoare de la FC Barcelona, Arsenal, Manchester City, Lyon și Bayern Munchen.

Cele 30 de nominalizate sunt: Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir, Tessa Wullaert.

Una dintre marile surprize este absența spaniolei Aitana Bonmatí, câștigătoarea ultimelor trei ediții ale Balonului de Aur feminin. Jucătoarea Barcelonei a ratat ultima jumătate a sezonului după o accidentare suferită în decembrie.

În schimb, Alexia Putellas, de două ori câștigătoare a trofeului, se află din nou printre candidate și poate egala recordul de trei victorii deținut de Bonmatí. Printre celelalte nume importante se află Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Mapi León, Alessia Russo și Khadija Shaw.

Portarul brazilian Lorena este singura reprezentantă a Braziliei pe lista feminină. Ea este nominalizată și la categoria pentru cel mai bun portar.

Ceremonia Balonului de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Pe lângă trofeele masculine și feminine, vor fi acordate premii pentru cei mai buni portari, cei mai buni tineri jucători, cele mai bune echipe și cei mai buni antrenori.