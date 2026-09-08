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Lamine Yamal, despre Balonul de Aur: Nu am nevoie de o campanie. Toată lumea a văzut sezonul meu

Lamine Yamal, atacantul campioanei mondiale Spania și al campioanei Spaniei, FC Barcelona, a declarat că sezonul său vorbește de la sine în disputa pentru câștigarea trofeului la Balonul de Aur 2026, acordat pentru cele mai bune performanțe în fotbalul internațional.
Lamine Yamal, despre Balonul de Aur: Nu am nevoie de o campanie. Toată lumea a văzut sezonul meu
sursă foto: Jose Hernandez / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
08 sept. 2026, 15:41, Sport
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„Nu depinde de mine. Munca mea la Barcelona și la echipa națională a fost incredibilă. Cred că am șanse, pentru că am avut un an foarte bun. Dar vom vedea”, a spus fotbalistul de 19 ani, marți, întrebat despre cursa pentru Balonul de Aur, în conferința de presă dinaintea debutului Barcelonei în Liga Campionilor.

„Nu cred că am nevoie să fac o campanie pentru a câștiga Balonul de Aur. Fiecare poate să creadă ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am făcut și nu pot cere mai mult. Nu voi implora pentru nimic”, a completat el.

Întrebat despre declarațiile lui Ousmane Dembélé, câștigătorul ediției 2025 a Balonului de Aur, care a spus că trofeul va rămâne la un jucător de la Paris Saint-Germain și nu l-a inclus în topul favoriților săi, Yamal a răspuns cu ironie.

„Ousmane este prieten cu Kylian Mbappé, nu mă deranjează. Eu sunt foarte mulțumit de anul pe care l-am avut. Când am jucat împotriva amândurora, am câștigat. Mă înțeleg foarte bine cu Ousmane, dar toată lumea a văzut sezonul meu”, a spus Yamal.

Dembélé i-a inclus în topul favoriților lui pe colegul său de la PSG, Khvicha Kvaratskhelia, englezul de la Bayern, Harry Kane, și colegul său de la naționala Franței, Kylian Mbappé.

Liga Campionilor, marele obiectiv al Barcelonei

Yamal a insistat că principalul obiectiv al Barcelonei în acest sezon este câștigarea Ligii Campionilor.

„Este marele nostru obiectiv. Toți suntem foarte motivați. Liga Campionilor este cea mai specială competiție și vrem să o câștigăm”, a mai spus Yamal.

FC Barcelona își va începe campania în noua ediție din Liga Campionilor miercuri seară, când va întâlni, pe teren propriu, pe Feyenoord, de la ora 19:45.

Internaționalul spaniol a vorbit și despre noul său statut de căpitan al Barcelonei, la doar 19 ani.

„Este o mândrie să fiu căpitanul Barcelonei la 19 ani. Colegii m-au ales și vreau să fiu la înălțimea responsabilității”, a declarat el.

Yamal a ținut să clarifice și speculațiile privind starea sa de spirit din ultimele săptămâni, după ce presa spaniolă a speculat ar fi nemulțumit în urma victoriei cu Elche, când fotbalistul a părăsit terenul vizibil frustrat.

„Sunt foarte fericit. Nu știu de ce s-a vorbit atât de mult despre asta. Am avut cele mai frumoase vacanțe din viața mea. Nu am fost niciodată mai fericit decât sunt acum”, a spus jucătorul Barcelonei.

Lamine Yamal este considerat unul dintre principalii candidați la Balonul de Aur 2026, după un sezon în care a fost unul dintre liderii Barcelonei și ai naționalei Spaniei.

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