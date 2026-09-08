„Început de sezon catastrofal”. Luis Enrique vrea ca PSG să schimbe situația în Liga Campionilor

„Dacă vorbim doar despre rezultate, este un început de sezon catastrofal, dar, ca antrenor, încercăm să evaluăm ceea ce se întâmplă pe teren. Trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar merităm mai multe puncte. Continuăm să muncim pentru a ne îmbunătăți”, a declarat Luis Enrique la conferința de presă de marți.

Paris Saint-Germain a acumulat doar două puncte în primele trei etape din campionatul Franței și a primit opt goluri în primele cinci partide ale sezonului. Luis Enrique nu consideră însă că problemele defensive reprezintă un motiv de îngrijorare.

„Există și o parte de ghinion. Primim goluri foarte frumoase. Sunt liniștit în această privință, trebuie să încercăm să ne îmbunătățim și să fim mai concentrați. Fotbalul nu este un sport corect. Trebuie să ne îmbunătățim eficiența și capacitatea de a rămâne concentrați pe durata meciului”, a explicat tehnicianul.

Luis Enrique vrea un loc în primele opt în faza ligii din Champions League

Câștigătoare a Ligii Campionilor în ultimele două ediții, PSG își propune să evite barajul pentru optimile de finală în noul format al competiției. Primele opt formații din faza ligii se califică direct în optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 9 la 24 dispută un play-off.

„Este cea mai dificilă competiție de jucat. Câte echipe o pot câștiga? Șase, opt? Diferența dintre ele este foarte mică. Vom încerca să începem bine. Meciul de mâine pare ușor, dar nu există meciuri ușoare. Trebuie să rămânem concentrați și să fim pregătiți”, a spus Luis Enrique.

Antrenorul spaniol a precizat că obiectivul său este ca PSG să se claseze între primele opt echipe ale fazei ligii.

„Aș vrea să fim între primele opt și să evităm barajul. Cu această tragere la sorți va fi dificil să te califici. Atât pentru primele opt, cât și pentru primele 24. Suntem obișnuiți cu tragerile la sorți dificile. Obiectivul nostru este să ne calificăm în primele opt”, a afirmat tehnicianul.

Luis Enrique, despre Yaya Touré

Adversara lui PSG este pregătită de fostul internațional ivorian Yaya Touré, iar Luis Enrique a avut cuvinte de apreciere pentru cariera acestuia.

„Îmi amintesc că, atunci când era jucător la Barcelona, eu eram antrenorul echipei de tineret. A fost un mare fotbalist. A avut experiențe ca antrenor secund. Din ceea ce am văzut, este o echipă căreia îi place să aibă mingea și care are o filozofie asemănătoare cu cea a Barcelonei sau a lui Manchester City. Vom vedea mâine dacă va încerca să joace în același mod sau dacă va fi mai defensivă”, a declarat Luis Enrique.

Tehnicianul lui PSG consideră, totodată, că succesul din sezonul trecut nu trebuie să afecteze motivația jucătorilor săi.

„Trecutul este trecut. Trebuie să ne reînnoim motivația. Toată lumea este motivată să joace împotriva noastră. Să joci împotriva acestui PSG, care a câștigat atât de multe trofee, este și mai motivant. Trebuie să acceptăm asta. Trebuie să ieșim din zona noastră de confort și să ne reinventăm în fiecare zi”, a conchis antrenorul.

Paris Saint-Germain debutează miercuri în noua ediție a Ligii Campionilor, pe teren propriu, împotriva lui Slovan Bratislava, de la ora 22:00.