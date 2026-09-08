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Courtois, Simon și Vozinha, printre cei 10 nominalizați pentru cel mai bun portar la Balonul de Aur

Thibaut Courtois, Unai Simon și Vozinha se numără printre cei zece portari nominalizați la Trofeul Iashin 2026, distincția acordată celui mai bun portar al sezonului în cadrul galei Balonului de Aur, au anunțat marți organizatorii premiului.
Courtois, Simon și Vozinha, printre cei 10 nominalizați pentru cel mai bun portar la Balonul de Aur
sursă foto: Chris Urso/Tampa Bay Times/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
08 sept. 2026, 15:15, Sport
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Lista nominalizaților reunește atât foști câștigători ai trofeului, cât și portari aflați la prima nominalizare, într-o ediție considerată una dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.

Belgianul Thibaut Courtois, câștigătorul Trofeului Iashin în 2022, este din nou în cursa pentru premiu, în timp ce argentinianul Emiliano Martinez vizează un al treilea trofeu, după succesele din 2023 și 2024. Martinez a fost nominalizat în urma sezonului în care a câștigat Europa League cu Aston Villa, înainte de transferul său la Chelsea.

Spania are trei reprezentanți pe lista celor zece nominalizați: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) și Joan Garcia (FC Barcelona). Simon vine după titlul mondial cucerit cu naționala Spaniei. Raya a avut un sezon excelent în poarta lui Arsenal. Joan Garcia primește prima nominalizare după sezonul în care a câștigat Cupa Mondială, campionatul și Supercupa Spaniei.

Cea mai surprinzătoare prezență pe listă este cea a lui Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani al naționalei statului Capul Verde. Evoluțiile sale de la Cupa Mondială din 2026, unde a fost inclus în echipa ideală a turneului, l-au transformat într-una dintre revelațiile competiției. În această vară, Vozinha s-a transferat de la Chaves, din liga secundă portugheză, la Colo-Colo, în Chile.

Cei 10 nominalizați la Trofeul Iashin 2026

Yassine Bounou (Maroc/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid)

Joan Garcia (Spania/FC Barcelona)

Gregor Kobel (Elveția/Borussia Dortmund)

Emiliano Martinez (Argentina/Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli)

David Raya (Spania/Arsenal)

Matvei Safonov (Rusia/Paris Saint-Germain)

Unai Simon (Spania/Athletic Bilbao)

Vozinha (Capul Verde/Colo-Colo)

Trofeul Iashin, introdus în 2019, recompensează cel mai bun portar al sezonului la nivel de club sau echipă națională. Câștigătorul ediției din 2026 va fi anunțat la gala Balonului de Aur, programată pe 26 octombrie, la Londra

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