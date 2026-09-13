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Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka și a câștigat US Open

Elena Rybakina a obținut o dublă victorie. După ce, luni a urcat pe primul loc în clasamentul mondial, ea a câștigat primul său titlu la Flushing Meadows.
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka și a câștigat US Open
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 sept. 2026, 03:09, Sport
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Elena Rybakina, în vârstă de 27 de ani a câștigat al treilea turneu de Grand Slam, după Wimbledon în 2022 și Australian Open în ianuarie, unde a învins-o și pe Sabalenka la Melbourne. Și, deși belarusa încă conduce recordul în meciuri directe (10-8), ea a pierdut cele mai importante meciuri. Ea a fost deja victima noii regine a circuitului la sfârșitul sezonului trecut în finala WTA, relatează Le Figaro.

Născută la Moscova, dar reprezentând Kazahstanul în circuit din 2018, Rybakina a devenit a treia jucătoare a secolului XXI care a câștigat Australian Open și US Open în același an, după Angelique Kerber (2016) și… Aryna Sabalenka (2024). Vizibil nervoasă, dubla campioană en-titre a fost doborâtă în al cincilea game al primului set și nu a reușit niciodată să-și revină. Cu toate acestea, Rybakina a reușit doar 27% din primele servicii din acel set – o cifră demnă. Dar foarte solidă de la linia de fund, spre deosebire de adversara sa (15 erori neforțate la 5), ​​ea a făcut logic diferența.

Visul de a câștiga trei meciuri consecutive

În setul al doilea, jucătoarea bielorusă a reușit să-și controleze nervii. După ce a irosit două mingi de set la 5-4 pe serviciul Rybakinei, ea a făcut diferența la a treia minge de set cu un retur superb, spre încântarea publicului de pe stadionul Arthur Ashe. Visul de a câștiga trei meciuri consecutive era din nou la îndemâna jucătoarei care câștigase 19 titluri consecutive în New York.

Însă Rybakina a avut ultimul cuvânt în ultimul set. Fără nicio îndoială. Cu un dublu break și un al doilea break la fileu. În ciuda a două duble greșeli, când a venit momentul să se încheie meciul, ea a câștigat titlul cu un al doisprezecelea și ultim as după 2 ore și 21 de minute de joc. Bucuria ei reținută a contrastat puternic cu furia belarusei, care, într-un acces de furie, și-a aruncat racheta după această ultimă înfrângere într-o finală de Grand Slam. A patra în ultimele cinci finale.

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