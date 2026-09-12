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US Open: Germanul Alexander Zverev ajunge la a treia finală consecutivă de Grand Slam

Campion la Roland Garros și finalist la Wimbledon, germanul a ajuns în finala US Open, învingându-l vineri pe rusul Karen Khachanov în trei seturi (6-3, 7-6, 7-6). El îl va înfrunta pe câștigătorul meciului 100% american dintre Ben Shelton și Frances Tiafoe.
US Open: Germanul Alexander Zverev ajunge la a treia finală consecutivă de Grand Slam
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 sept. 2026, 03:47, Sport
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Germanul  Alexander Zverev , numărul unu mondial, s-a calificat vineri în finala US Open, a treia sa participare consecutivă la un turneu de Grand Slam, după titlul obținut la Roland-Garros și finala pierdută la Wimbledon împotriva lui Jannik Sinner, potrivit Le Figaro.

Născut în Hamburg, Zverev care a câștigat primul său titlu de Grand Slam în iunie, la vârsta de 29 de ani, l-a învins pe rusul  Karen Khachanov  (locul 50) cu scorul de 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6). În a șasea sa finală de Grand Slam, el îl va înfrunta pe câștigătorul meciului 100% american dintre Ben Shelton (locul 9) și Frances Tiafoe (locul 12), programat duminică seară.

 

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