FRF introduce cartonașul negru în fotbalul juvenil. Meciurile pot fi oprite definitiv din cauza părinților sau spectatorilor

Cartonașul negru nu sancționează un jucător. Este semnalul prin care arbitrul anunță oprirea definitivă a partidei, după ce au fost epuizate mai întâi două etape de avertizare și suspendare temporară.

Prima dată când apar derapaje, arbitrul oprește temporar jocul și le solicită antrenorilor să discute cu propriii suporteri sau părinți pentru ca incidentul să înceteze. Dacă stadionul dispune de stație de amplificare, pot fi făcute și anunțuri către spectatori.

Dacă problemele continuă, partida este suspendată timp de 10 minute, iar cele două echipe sunt trimise la vestiare. În acest interval, antrenorii încearcă din nou să calmeze situația.

Dacă, după reluarea jocului, comportamentul abuziv persistă, arbitrul fluieră finalul meciului și partida nu mai poate fi reluată. În acel moment este afișat cartonașul negru.

Când este arătat cartonașul negru

Măsura se aplică în cazul comportamentelor neadecvate ale părinților și spectatorilor îndreptate împotriva copiilor, membrilor staffurilor, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor spectatori.

FRF include în această categorie jignirile și injuriile, lovirea sau bruscarea copiilor, comportamentul verbal abuziv față de arbitri și oficiali, contestarea permanentă a deciziilor, precum și conflictele verbale sau fizice între părinți și spectatori.

Prin introducerea acestei proceduri, FRF urmărește să limiteze incidentele din afara terenului care pot afecta desfășurarea meciurilor și experiența copiilor în competițiile de fotbal juvenil.

FRF susține că este singura federație de fotbal din lume care introduce un cartonaș destinat exclusiv sancționării comportamentului inadecvat al spectatorilor din tribune.