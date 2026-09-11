România, meci crucial cu Elveția la EuroVolley, vineri, la Cluj

Partida România-Elveția este programată vineri, de la ora 20.00, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Meciul pune față în față două echipe care au pierdut partidele de debut și care caută prima victorie la Campionatul European.

Elvețienii au avut o evoluție bună în partida cu Franța, campioana olimpică, dar au fost învinși cu 3-0 (25-23, 31-29, 25-21).

România a pierdut cu 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 24-26) partida cu Letonia, după un meci în care tricolorii au cedat în momentele importante.

„Am fost crispați, ne-am dorit prea mult, trebuia doar să ne vedem de jocul nostru în momentele cheie, la serviciu am forțat prea mult și nu am reușit să punem mingea jos! Un meci greu, ne așteptam la asta, dar nu și la o victorie pentru ei…”, a spus centrul Ștefan Lupu după înfrângerea cu Letonia.

Jucătorul Coronei Brașov consideră că partida cu Elveția este una decisivă pentru România.

„Încercăm să resetăm, e crucial meciul cu Elveția”, a declarat Ștefan Lupu.

Tot vineri, dar de la ora 17.00, este programată partida Germania – Letonia, din aceeași grupă.