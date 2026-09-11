Prima pagină » Sport » România, meci crucial cu Elveția la EuroVolley, vineri, la Cluj

România, meci crucial cu Elveția la EuroVolley, vineri, la Cluj

România joacă vineri, de la ora 20.00, cu Elveția, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de volei masculin, găzduit de Cluj-Napoca. Naționala României vine după înfrângerea cu Letonia și are nevoie de victorie pentru a-și păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției.
România, meci crucial cu Elveția la EuroVolley, vineri, la Cluj
Foto: Federația Română de Volei
Cosmin Pirv
11 sept. 2026, 12:09, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partida România-Elveția este programată vineri, de la ora 20.00, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Meciul pune față în față două echipe care au pierdut partidele de debut și care caută prima victorie la Campionatul European.

Elvețienii au avut o evoluție bună în partida cu Franța, campioana olimpică, dar au fost învinși cu 3-0 (25-23, 31-29, 25-21).

România a pierdut cu 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 24-26) partida cu Letonia, după un meci în care tricolorii au cedat în momentele importante.

„Am fost crispați, ne-am dorit prea mult, trebuia doar să ne vedem de jocul nostru în momentele cheie, la serviciu am forțat prea mult și nu am reușit să punem mingea jos! Un meci greu, ne așteptam la asta, dar nu și la o victorie pentru ei…”, a spus centrul Ștefan Lupu după înfrângerea cu Letonia.

Jucătorul Coronei Brașov consideră că partida cu Elveția este una decisivă pentru România.

„Încercăm să resetăm, e crucial meciul cu Elveția”, a declarat Ștefan Lupu.

Tot vineri, dar de la ora 17.00, este programată partida Germania – Letonia, din aceeași grupă.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
GSP.ro
Sorin Grindeanu, discurs înflăcărat în fața tinerilor social democrați cărora le-a promis un guvern PSD după “guvernul mono-sprâncenat”: Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane, nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Urgențele economice nu așteaptă noul Guvern. Lista problemelor care s-au adunat și trebuie reparate rapid. „Suntem într-o stagnare ce poate dura decenii”
Libertatea
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
CSID
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia