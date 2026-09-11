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Sabalenka – Rybakina, finala US Open. Luptă între fostul și noul număr unu mondial

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina se întâlnesc, sâmbătă, în finala US Open, într-un nou episod al rivalității care a marcat sezonul. Rybakina va urca luni pe primul loc în clasamentul WTA și va pune capăt unei domnii de 99 de săptămâni a jucătoarei din Belarus.
Sabalenka – Rybakina, finala US Open. Luptă între fostul și noul număr unu mondial
Cosmin Pirv
11 sept. 2026, 07:58, Sport
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Rybakina o va înlocui pe Aryna Sabalenka în fruntea clasamentului WTA, odată cu actualizarea acestuia de luni, scrie BBC.

Ea ar putea să o împiedice pe Aryna Sabalenka să câștige al treilea titlu consecutiv la US Open în marea finală de sâmbătă.

Sabalenka s-a calificat în finală după ce a trecut de Jessica Pegula, cu 7-5, 6-2, menținându-și astfel șansele de a deveni a treia femeie din era Open care câștigă titlul de simplu de la New York de trei ori la rând.

Rybakina a învins-o în semifinală pe americanca Gauff, cap de serie numărul patru, cu 3-6, 6-4, 6-4.

Jucătoarea în vârstă de 27 de ani vizează al treilea titlu de Grand Slam, după ce a câștigat Wimbledon în 2022 și a învins-o pe Sabalenka în finala de la Australian Open din ianuarie.

Va fi prima dată când primele două favorite la feminin se vor înfrunta într-o finală de la US Open de când Serena Williams a învins-o pe Victoria Azarenka în finala din 2013.

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