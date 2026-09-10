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Zverev scrie istorie la US Open. Recordul lui Boris Becker, vechi de 37 de ani, a fost doborât

Alexander Zverev l-a învins pe Botic van de Zandschulp, scor 6-2, 7-5, 6-1, și s-a calificat pentru a treia oară în carieră în semifinalele US Open. Germanul a doborât cu această ocazie un record național vechi de 37 de ani, depășindu-l pe legendarul Boris Becker la numărul de victorii obținute într-un singur sezon în turneele de Grand Slam.
Zverev scrie istorie la US Open. Recordul lui Boris Becker, vechi de 37 de ani, a fost doborât
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 09:13, Sport
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Alexander Zverev și-a asigurat miercuri locul în semifinalele US Open pentru a treia oară în carieră, după ce l-a învins pe Botic van de Zandschulp cu 6-2, 7-5, 6-1.

Favoritul numărul unu, care a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros în acest an, are 51 de victorii în acest sezon. Cele 23 de victorii în meciuri de Grand Slam obținute în acest sezon de jucătorul în vârstă de 29 de ani reprezintă un record pentru un jucător german într-un singur sezon, depășind cele 22 de victorii înregistrate de Boris Becker în 1989.

„Mă bucur că am ajuns în semifinale”, a declarat Zverev în conferința de presă de după meci, citat de ATP Tour.

În semifinală, Zverev îl va înfrunta pe numărul 50 mondial, Karen Khachanov. Acesta s-a calificat miercuri în a treia sa semifinală de Grand Slam, după ce Alexander Blockx s-a retras din cauza unei accidentări în primele faze ale setului al treilea, pe stadionul Arthur Ashe.

Khachanov conducea cu 6-2, 7-5, 3-2 în fața jucătorului de 21 de ani când belgianul a pus capăt meciului, după ce a beneficiat de mai multe pauze medicale din cauza durerilor la partea superioară a corpului.

A doua semifinală este 100% americamă: Ben Shelton – Frances Tiafoe.

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