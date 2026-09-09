Ben Shelton îl învinge pe Carlos Alcaraz într-un meci istoric la US Open și este în semifinale

Shelton s-a impus cu 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7), după un duel maraton încheiat după patru ore și 28 de minute de joc.

Partida, disputată pe Arthur Ashe Stadium, s-a încheiat la 3:33 dimineața, ora locală, devenind cea mai confruntarea care s-a încheiat cel mai târziu din istoria turneului de la Flushing Meadows. Precedentul record îi aparținea tot lui Alcaraz, care în urmă cu doi ani îl învingea pe Jannik Sinner într-un sfert de finală încheiat la 2:50 dimineața.

Shelton a început meciul într-o manieră curajoasă, dar primul set a fost extrem de echilibrat. Alcaraz a reușit să își păstreze serviciul în momentele importante și a câștigat tiebreak-ul cu 7-5, trecând în avantaj.

Răspunsul americanului a fost însă categoric. Shelton a dominat setul al doilea și s-a impus cu 6-1, folosindu-și serviciul puternic și loviturile agresive pentru a-l împiedica pe Alcaraz să își construiască jocul ofensiv.

În setul al treilea, Shelton a continuat să aibă inițiativa și a reușit să se desprindă, câștigând cu 6-3. Americanul conducea astfel cu 2-1 la seturi și era la un singur act de cea mai importantă victorie a carierei sale.

Alcaraz, care revenise în competiție după o pauză de patru luni cauzată de o accidentare, a reacționat însă în stilul său. Spaniolul a ridicat nivelul jocului, a preluat controlul schimburilor și a câștigat setul al patrulea cu 6-1, trimițând partida în decisiv.

Meci decis în super tie-break

Ultimul set a fost o adevărată luptă de nervi. Cei doi jucători au mers cap la cap, iar la 6-6 s-a ajuns la super tie-break, decisivul până la 10 puncte.

Shelton a reușit să își păstreze calmul în cele mai importante momente. La 6-6, Alcaraz a apreciat greșit ricoșeul unei mingi și a trimis un forehand în afara terenului. Spaniolul a revenit imediat, dar americanul a continuat să forțeze cu serviciul și loviturile sale de pe fundul terenului.

Shelton a ajuns să servească la o viteză impresionantă, de aproximativ 235 km/h, iar o nouă eroare a lui Alcaraz i-a oferit americanului două mingi de meci.

Americanul a închis partida cu un nou serviciu perfect.

Primul succes al lui Shelton în confruntările cu Alcaraz

Succesul este cu atât mai important cu cât Alcaraz câștigase toate cele trei întâlniri precedente dintre cei doi. Spaniolul venise la New York după o serie de 18 victorii consecutive în turneele de Mare Șlem, cea mai lungă serie câștigătoare din cariera sa, care includea triumful de la US Open 2025 și titlul cucerit la Australian Open în acest an.

Alcaraz urmărea la această ediție al optulea său titlu de Grand Slam și încerca să devină primul jucător de la Roger Federer care își apără trofeul la US Open. Parcursul său s-a oprit însă în fața lui Shelton, care a profitat de ocazie și a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii ale sale.

Pentru Shelton, succesul confirmă o perioadă excelentă. Americanul are acum 13 victorii și două înfrângeri în circuitul nord-american pe hard și vine după cucerirea celui de-al doilea titlu ATP Masters 1000 al carierei, la Montreal. La 23 de ani, el revine în semifinalele unui turneu de Mare Șlem pentru prima dată după 2023.

Confruntare 100% americană în semifinale

În penultimul act, Shelton va avea parte de un duel american cu Frances Tiafoe, cap de serie numărul 11, care s-a calificat la rândul său în semifinale. Shelton conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Tiafoe. Cei doi s-au întâlnit de două ori la US Open: Shelton a câștigat sfertul de finală din 2023, în timp ce Tiafoe s-a impus în turul al treilea în 2024. Ambii americani vor încerca să ajungă pentru prima dată în finala unui turneu de Mare Șlem.

„Pentru mine este întotdeauna vorba despre oamenii din tribune, fie că sunt antrenorii mei, echipa, prietenii și familia, fie că este orașul New York, care a fost alături de mine în această seară până la ora 3 dimineața, cu scandările «USA». Asta m-a făcut să merg mai departe și m-a ajutat să obțin această victorie. Sunt atât de recunoscător, atât de binecuvântat să fiu în fața voastră și să împart terenul cu Carlos este o onoare absolută”, a spus Shelton.