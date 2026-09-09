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Performanța reușită de Kylian Mbappé după ce a marcat împotriva echipei lui Cristian Chivu

Kylian Mbappé continuă ascensiunea spre vârful ierarhiei istorice a golgheterilor Ligii Campionilor. Atacantul francez a înscris pentru Real Madrid în partida câștigată cu 2-1 de spanioli contra formației pregătite de Cristian Chivu, Inter Milano, și l-a egalat pe legendarul Raúl González.
Performanța reușită de Kylian Mbappé după ce a marcat împotriva echipei lui Cristian Chivu
sursă foto: Le Pictorium via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
09 sept. 2026, 11:27, Sport
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Mbappé a deschis scorul în minutul 13 al meciului de pe Santiago Bernabéu, de marți noapte, după o eroare a fundașului Yann Aurel Bisseck. Prin această reușită, atacantul francez a intrat în Top 5 al celor mai prolifici marcatori din istoria Champions League. Golul cu Inter a fost al 71-lea al lui Mbappé în 99 de apariții în competiție.

La numai 27 de ani, Mbappé are deja aceeași cifră de goluri ca Raúl, fostul atacant emblematic al lui Real Madrid. Francezul a ajuns la această bornă după ce a înscris șase goluri pentru AS Monaco, 42 pentru Paris Saint-Germain și 23 pentru Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, lider

Performanța îl plasează pe Mbappé în urma celor patru jucători care domină în continuare clasamentul istoric: Cristiano Ronaldo – 141 de goluri, Lionel Messi – 129, Robert Lewandowski – 109 și Karim Benzema – 90.

Următoarea țintă importantă pentru atacantul lui Real Madrid este, astfel, fostul său coechipier Karim Benzema. Diferența dintre cei doi este în prezent de 19 goluri, în condițiile în care Mbappé are avantajul vârstei și al numărului mare de partide europene pe care le mai poate disputa.

Ritmul francezului este unul remarcabil. El a avut nevoie de 99 de meciuri pentru cele 71 de goluri, iar parcursul său european a început în sezonul 2016/2017, când evolua pentru Monaco. De atunci, Mbappé a marcat în fiecare sezon de Champions League în care a participat cel puțin patru goluri, iar în ediția 2025/2026 a fost golgheterul competiției.

Pentru Mbappé, această bornă vine într-un moment în care și-a consolidat deja statutul de principală armă ofensivă a lui Real Madrid.

Întrebat la conferința de presă premergătoare partidei cu Inter dacă se consideră cel mai bun fotbalist din lume, Mbappé nu s-a ferit de răspuns: „Întotdeauna, dar este ceva foarte personal. Fiecare are propria opinie. Unii pot crede că sunt cel mai bun din lume, alții pot considera contrariul. Nu cred că toată lumea trebuie să gândească precum mine”.

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