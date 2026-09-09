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Cristi Chivu, după eșecul cu Real Madrid: Nu sunt deloc supărat. Sunt mândru de echipa mea. Ce a spus despre relația cu Mourinho

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, s-a declarat mulțumit de personalitatea și curajul jucătorilor săi, în ciuda înfrângerii suferite pe terenul celor de la Real Madrid, în prima etapă a Ligii Campionilor. Tehnicianul a subliniat că atitudinea jucătorilor săi pe parcursul celor 90 de minute i-a dat motive de optimism.
Cristi Chivu, după eșecul cu Real Madrid: Nu sunt deloc supărat. Sunt mândru de echipa mea. Ce a spus despre relația cu Mourinho
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 sept. 2026, 09:35, Sport
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Meci decis de greșeli în prima repriză

În primul meci din actuala stagiune a Ligii Campionilor, „Galacticii” lui Jose Mourinho s-au impus cu 2-1 în fața lui Inter Milano, într-un meci disputat pe Santiago Bernabeu.

Madridul a reușit să înscrie în prima repriză, prin Mbappe, în minutul 14, după o greșeală a lui Bisseck, și prin Fede Valverde, după o gafă a portarului Martinez. 

Echipa italiană a redus diferența în minutul 77 prin Carols Augusto, dar nu a fost suficient. 

Chivu, optimist în ciuda înfrângerii

Analizând evoluția echipei, Chivu a afirmat că nu resimte nicio frustrare după rezultatul final, ci din contră. 

„Nu sunt deloc supărat; dimpotrivă, sunt mulțumit de personalitatea echipei mele. Au depășit momente dificile, iar după anumite greșeli, mă interesează reacția lor. ”, a spus antrenorul român, citat de Gazzetta dello Sport

„Pe Bernabéu am încercat să dominăm, ceea ce mă face optimist în privința viitorului. Greșelile fac parte din joc. Știam că trebuie să cedăm ceva, dar am rămas în joc până la final”, a continuat Chivu. 

Întrebat despre greșeala lui Martinez care a dus la 2-0, Chivu nu și-a arătat nemulțumirea. 

„Martinez a reacționat ca un portar de elită după acea greșeală. A rămas concentrat și a avut intervenții importante. Iar ceea ce contează este reacția: să ridici capul și să-ți recapeți încrederea. Asta este ceea ce contează pentru mine”, a mai spus Chivu. 

Mesaj din suflet pentru Jose Mourinho

În timpul discuțiilor cu presa, Chivu și-a exprimat și recunoștința față de fostul său antrenor, Jose Mourinho. 

„Îl iubesc nespus pentru ceea ce a însemnat pentru mine într-o perioadă dificilă, pentru ceea ce am trăit împreună și pentru omul minunat care este. Îl iubesc atât de mult; m-am bucurat să-l revăd și îi doresc tot binele din lume”, a conchis fostul fundaș. 

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