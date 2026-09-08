Cristi Chivu îl întâlnește pe Mourinho pe stadionul unde au câștigat împreună Liga Campionilor. Ce spune despre fostul său antrenor

Chivu a jucat la Inter sub comanda lui Mourinho timp de două sezoane, între 2008 și 2010. Perioada s-a încheiat cu câștigarea Ligii Campionilor, în 2010, chiar pe Santiago Bernabeu, potrivit Mundo Deportivo.

La conferința de presă dinaintea meciului, Chivu a vorbit despre relația sa cu fostul antrenor.

„Este o persoană specială, pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. M-a ajutat foarte mult într-o perioadă dificilă a vieții mele și nu voi uita niciodată acest lucru”, a spus Chivu, conform Mundo Deportivo.

Antrenorul român a lăudat și modul în care Mourinho reușește să își pună amprenta asupra echipelor pe care le antrenează și să le transmită jucătorilor mentalitatea sa.

„Este foarte bun în a înțelege realitatea echipei pe care o antrenează și în a-și transmite mentalitatea. Este un câștigător care știe să comunice lucrurile la momentul potrivit. Foarte puțini oameni știu să facă asta așa cum o face el”, a declarat Chivu.

„A câștigat peste tot pe unde a fost și sunt sigur că Real Madrid va avea un sezon foarte bun”, a adăugat Chivu.

Întrebat dacă se inspiră de la fostul său tehnician, antrenorul lui Inter a răspuns: „Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am propria mea idee despre fotbal, construită în anii în care am fost jucător și antrenor”.

Cu Mourinho pe bancă și Chivu în apărare, Inter a învins Bayern Munchen în finala Ligii Campionilor din 2010, disputată pe stadionul lui Real Madrid.

Chivu revine astfel pe stadionul unde a câștigat trofeul în urmă cu 16 ani.

„Nu este ușor pentru nimeni să joace pe Bernabeu. Inter nu a mai câștigat aici de 60 de ani. Vom face tot ce este posibil și vrem să arătăm că suntem competitivi și că avem dorința de a domina”, a precizat Chivu.