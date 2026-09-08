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Cristi Chivu îl întâlnește pe Mourinho pe stadionul unde au câștigat împreună Liga Campionilor. Ce spune despre fostul său antrenor

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, l-a numit pe Jose Mourinho „o persoană specială”, înaintea meciului de marți cu Real Madrid, din Liga Campionilor, care se va disputa pe Santiago Bernabeu.
Cristi Chivu îl întâlnește pe Mourinho pe stadionul unde au câștigat împreună Liga Campionilor. Ce spune despre fostul său antrenor
Iulian Moşneagu
08 sept. 2026, 10:12, Sport
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Chivu a jucat la Inter sub comanda lui Mourinho timp de două sezoane, între 2008 și 2010. Perioada s-a încheiat cu câștigarea Ligii Campionilor, în 2010, chiar pe Santiago Bernabeu, potrivit Mundo Deportivo.

La conferința de presă dinaintea meciului, Chivu a vorbit despre relația sa cu fostul antrenor.

„Este o persoană specială, pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. M-a ajutat foarte mult într-o perioadă dificilă a vieții mele și nu voi uita niciodată acest lucru”, a spus Chivu, conform Mundo Deportivo.

Antrenorul român a lăudat și modul în care Mourinho reușește să își pună amprenta asupra echipelor pe care le antrenează și să le transmită jucătorilor mentalitatea sa.

„Este foarte bun în a înțelege realitatea echipei pe care o antrenează și în a-și transmite mentalitatea. Este un câștigător care știe să comunice lucrurile la momentul potrivit. Foarte puțini oameni știu să facă asta așa cum o face el”, a declarat Chivu.

„A câștigat peste tot pe unde a fost și sunt sigur că Real Madrid va avea un sezon foarte bun”, a adăugat Chivu.

Întrebat dacă se inspiră de la fostul său tehnician, antrenorul lui Inter a răspuns: „Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am propria mea idee despre fotbal, construită în anii în care am fost jucător și antrenor”.

Cu Mourinho pe bancă și Chivu în apărare, Inter a învins Bayern Munchen în finala Ligii Campionilor din 2010, disputată pe stadionul lui Real Madrid.

Chivu revine astfel pe stadionul unde a câștigat trofeul în urmă cu 16 ani.

„Nu este ușor pentru nimeni să joace pe Bernabeu. Inter nu a mai câștigat aici de 60 de ani. Vom face tot ce este posibil și vrem să arătăm că suntem competitivi și că avem dorința de a domina”, a precizat Chivu.

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