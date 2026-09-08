Oțelul Galați transferă un internațional canadian. Dominick Zator semnează pe doi ani

Fotbalistul a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane și ajunge la formația gălățeană din postura de jucător liber de contract. În vârstă de 31 de ani, Zator s-a născut la Calgary și are dublă cetățenie, canadiană și poloneză.

Fundașul măsoară 1,88 metri și evoluează pe postul de apărător central, fiind apreciat pentru jocul aerian și duelurile fizice, potrivit clubului gălățean.

După începutul carierei în Canada, unde a trecut pe la Calgary Foothills, Vancouver Whitecaps, Cavalry FC și York United, Zator a ajuns în Europa în 2021, la Vasalunds IF, în Suedia. Din 2023 a evoluat în Polonia, la Korona Kielce, unde a disputat 65 de meciuri în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

În sezonul 2025/2026 a jucat pentru Arka Gdynia, în Ekstraklasa, bifând 21 de apariții în campionat și Cupa Poloniei.

Noul fundaș al Oțelului are și trei selecții în naționala de seniori a Canadei. A debutat în 2023, la Gold Cup, într-un meci cu Guadelupa. Cea mai recentă convocare a venit pentru un meci amical împotriva Franței.

La semnarea contractului, Zator a spus că este entuziasmat de noua provocare din carieră.

„Abia aștept să încep această nouă etapă din cariera mea. Am auzit lucruri foarte bune despre club, despre suporteri și despre pasiunea care există pentru fotbal în acest oraș. Pentru mine este o provocare frumoasă și sunt pregătit să muncesc din prima zi. Sper să avem împreună două sezoane foarte bune, să obținem cât mai multe victorii și să le oferim suporterilor motive să fie și mai mândri de echipa lor”, a declarat Zator.

Dominick Zator este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit platformei transfermakt. Cea mai mare valoare înregistrată a fost de 500.000 de euro, în 2023.