Manny Pacquiao, fost campion mondial de box, intră în Guvernul Filipinelor. Coordonează lupta împotriva sărăciei

Manny Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, își începe mandatul marți, aceasta fiind prima sa funcție în cadrul executivului filipinez, după o carieră politică în care a fost membru al Congresului și senator.

Fostul pugilist a declarat că experiența propriei copilării îl motivează să se implice în combaterea sărăciei.

„Vin dintr-o familie săracă. Am trăit pe străzi, am dormit pe cartoane, am băut doar apă și au fost zile în care nu aveam ce mânca. Strângeam fiecare monedă pentru a-mi ajuta familia”, a transmis Pacquiao într-un comunicat oficial.

Originar dintr-un mediu modest, Pacquiao a povestit în repetate rânduri că, în copilărie, a muncit pe nave și a participat la lupte de stradă pentru câștiguri de câțiva dolari.

Numirea sa are loc în contextul în care administrația președintelui Ferdinand Marcos Jr. și-a propus să reducă rata sărăciei la 8-9% până în 2028. Potrivit datelor oficiale, rata sărăciei în Filipine a scăzut la 9,7% în 2025, ceea ce înseamnă că aproximativ 11,08 milioane de persoane trăiesc sub pragul sărăciei.

Considerat una dintre cele mai importante personalități sportive din Filipine, Pacquiao este singurul boxer din istorie care a cucerit titluri mondiale în opt categorii diferite de greutate. El s-a retras din activitate în 2021, însă a revenit în ring în iulie 2025 pentru meciul cu Mario Barrios, disputat la Las Vegas, pentru centura WBC la categoria semimijlocie. Tot în 2025 a fost inclus în International Boxing Hall of Fame.

În plan politic, Pacquiao a candidat fără succes la alegerile prezidențiale din 2022 și a încercat, fără succes, să revină în Senat în 2025.