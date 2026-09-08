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Manny Pacquiao, fost campion mondial de box, intră în Guvernul Filipinelor. Coordonează lupta împotriva sărăciei

Fostul campion mondial la box profesionist Manny Pacquiao a fost numit de președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. în funcția de coordonator principal al Comisiei Naționale pentru Combaterea Sărăciei (NAPC), instituția responsabilă de coordonarea politicilor guvernamentale de reducere a sărăciei.
Manny Pacquiao, fost campion mondial de box, intră în Guvernul Filipinelor. Coordonează lupta împotriva sărăciei
sursă foto: Manny Pacquaio / facebook
Petre Apostol
08 sept. 2026, 10:21, Sport
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Manny Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, își începe mandatul marți, aceasta fiind prima sa funcție în cadrul executivului filipinez, după o carieră politică în care a fost membru al Congresului și senator.

Fostul pugilist a declarat că experiența propriei copilării îl motivează să se implice în combaterea sărăciei.

„Vin dintr-o familie săracă. Am trăit pe străzi, am dormit pe cartoane, am băut doar apă și au fost zile în care nu aveam ce mânca. Strângeam fiecare monedă pentru a-mi ajuta familia”, a transmis Pacquiao într-un comunicat oficial.

Originar dintr-un mediu modest, Pacquiao a povestit în repetate rânduri că, în copilărie, a muncit pe nave și a participat la lupte de stradă pentru câștiguri de câțiva dolari.

Numirea sa are loc în contextul în care administrația președintelui Ferdinand Marcos Jr. și-a propus să reducă rata sărăciei la 8-9% până în 2028. Potrivit datelor oficiale, rata sărăciei în Filipine a scăzut la 9,7% în 2025, ceea ce înseamnă că aproximativ 11,08 milioane de persoane trăiesc sub pragul sărăciei.

Considerat una dintre cele mai importante personalități sportive din Filipine, Pacquiao este singurul boxer din istorie care a cucerit titluri mondiale în opt categorii diferite de greutate. El s-a retras din activitate în 2021, însă a revenit în ring în iulie 2025 pentru meciul cu Mario Barrios, disputat la Las Vegas, pentru centura WBC la categoria semimijlocie. Tot în 2025 a fost inclus în International Boxing Hall of Fame.

În plan politic, Pacquiao a candidat fără succes la alegerile prezidențiale din 2022 și a încercat, fără succes, să revină în Senat în 2025.

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