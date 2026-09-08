Începe spectacolul din Champions League. Real Madrid – Inter, capul de afiș al primei seri. Programul complet al primei etape

Ediția 2026/27 este a treia disputată în actualul format, cu 36 de echipe reunite într-un singur clasament.

Fiecare formație va juca opt meciuri, cu opt adversare diferite, patru pe teren propriu și patru în deplasare.

Faza ligii cuprinde opt etape și se va încheia pe 27 ianuarie 2027, când toate cele 18 meciuri ale ultimei runde vor fi disputate simultan.

Primele opt echipe din clasament se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa un baraj pentru calificare.

Paris Saint-Germain pornește în noul sezon din postura de campioană en titre. Formația franceză a câștigat ultimele două ediții ale Ligii Campionilor, iar în finala din mai 2026 a învins Arsenal la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.

Finala ediției 2026/27 este programată pe 5 iunie 2027, pe Estadio Metropolitano din Madrid.

Programul complet al primei etape

Marți, 8 septembrie

19:45 – AEK Atena – LASK

19:45 – Club Brugge – Aston Villa

22:00 – Borussia Dortmund – Villarreal

22:00 – Porto – Manchester City

22:00 – Lille – Real Betis

22:00 – Real Madrid – Inter

Miercuri, 9 septembrie

19:45 – Barcelona – Feyenoord

19:45 – Stuttgart – Viking

22:00 – Liverpool – Atletico Madrid

22:00 – Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

22:00 – Sporting CP – Galatasaray

22:00 – Napoli – Arsenal

Joi, 10 septembrie

19:45 – Fenerbahce – Roma

19:45 – PSV Eindhoven – Șakhtar Donețk

22:00 – Como – RB Leipzig

22:00 – Bayern Munchen – Bodo/Glimt

22:00 – Manchester United – Sabah

22:00 – Slavia Praga – Lens