Începe spectacolul din Champions League. Real Madrid – Inter, capul de afiș al primei seri. Programul complet al primei etape

Ediția 2026/27 este a treia disputată în actualul format, cu 36 de echipe reunite într-un singur clasament.
Fiecare formație va juca opt meciuri, cu opt adversare diferite, patru pe teren propriu și patru în deplasare.
Faza ligii cuprinde opt etape și se va încheia pe 27 ianuarie 2027, când toate cele 18 meciuri ale ultimei runde vor fi disputate simultan.
Primele opt echipe din clasament se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa un baraj pentru calificare.
Paris Saint-Germain pornește în noul sezon din postura de campioană en titre. Formația franceză a câștigat ultimele două ediții ale Ligii Campionilor, iar în finala din mai 2026 a învins Arsenal la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.
Finala ediției 2026/27 este programată pe 5 iunie 2027, pe Estadio Metropolitano din Madrid.
Marți, 8 septembrie
19:45 – AEK Atena – LASK
19:45 – Club Brugge – Aston Villa
22:00 – Borussia Dortmund – Villarreal
22:00 – Porto – Manchester City
22:00 – Lille – Real Betis
22:00 – Real Madrid – Inter
Miercuri, 9 septembrie
19:45 – Barcelona – Feyenoord
19:45 – Stuttgart – Viking
22:00 – Liverpool – Atletico Madrid
22:00 – Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
22:00 – Sporting CP – Galatasaray
22:00 – Napoli – Arsenal
Joi, 10 septembrie
19:45 – Fenerbahce – Roma
19:45 – PSV Eindhoven – Șakhtar Donețk
22:00 – Como – RB Leipzig
22:00 – Bayern Munchen – Bodo/Glimt
22:00 – Manchester United – Sabah
22:00 – Slavia Praga – Lens