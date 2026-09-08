Prima pagină » Sport » Începe spectacolul din Champions League. Real Madrid – Inter, capul de afiș al primei seri. Programul complet al primei etape

Începe spectacolul din Champions League. Real Madrid – Inter, capul de afiș al primei seri. Programul complet al primei etape

Noul sezon al Ligii Campionilor începe marți cu primele meciuri din faza ligii. Prima etapă se va desfășura pe parcursul a trei zile.
Începe spectacolul din Champions League. Real Madrid - Inter, capul de afiș al primei seri. Programul complet al primei etape
Iulian Moşneagu
08 sept. 2026, 07:57, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ediția 2026/27 este a treia disputată în actualul format, cu 36 de echipe reunite într-un singur clasament.

Fiecare formație va juca opt meciuri, cu opt adversare diferite, patru pe teren propriu și patru în deplasare.

Faza ligii cuprinde opt etape și se va încheia pe 27 ianuarie 2027, când toate cele 18 meciuri ale ultimei runde vor fi disputate simultan.

Primele opt echipe din clasament se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa un baraj pentru calificare.

Paris Saint-Germain pornește în noul sezon din postura de campioană en titre. Formația franceză a câștigat ultimele două ediții ale Ligii Campionilor, iar în finala din mai 2026 a învins Arsenal la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.

Finala ediției 2026/27 este programată pe 5 iunie 2027, pe Estadio Metropolitano din Madrid.

Programul complet al primei etape

Marți, 8 septembrie

19:45 – AEK Atena – LASK
19:45 – Club Brugge – Aston Villa
22:00 – Borussia Dortmund – Villarreal
22:00 – Porto – Manchester City
22:00 – Lille – Real Betis
22:00 – Real Madrid – Inter

Miercuri, 9 septembrie

19:45 – Barcelona – Feyenoord
19:45 – Stuttgart – Viking
22:00 – Liverpool – Atletico Madrid
22:00 – Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
22:00 – Sporting CP – Galatasaray
22:00 – Napoli – Arsenal

Joi, 10 septembrie

19:45 – Fenerbahce – Roma
19:45 – PSV Eindhoven – Șakhtar Donețk
22:00 – Como – RB Leipzig
22:00 – Bayern Munchen – Bodo/Glimt
22:00 – Manchester United – Sabah
22:00 – Slavia Praga – Lens

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
Naomi Osaka n-a avut nicio șansă în optimile US Open! A impresionat doar prin vestimentația nonconformistă
GSP.ro
Vin dimineți grele la metrou? Cum s-a decis intrarea a 7 garnituri de pe M2 în revizie acum, când a început școala, iar Capitala e plină de șantiere
Gandul
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Locul izolat de la capătul lumii unde vor fi investite miliarde de dolari, ca să se construiască „creierul” inteligenței artificiale mondiale. De ce e Patagonia ideală pentru asta
Libertatea
Condiția pusă de soțul Mirelei Vaida înainte de a participa la „Asia Express”. De ce nu a putut accepta vedeta din prima
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia