Bernadette Szocs, victorie la debutul WTT Champions Macao 2026 și calificare în optimile de finală

Bernadette Szocs, clasată pe locul 24 în ierarhia mondială, a controlat primele două seturi, adjudecate cu 11-9. Românca a variat bine ritmul și direcția loviturilor, reușind să pună constant presiune asupra adversarei.

Cel mai dificil moment al partidei a venit în setul al treilea. Bernadette Szocs a condus cu 10-7, având astfel trei mingi de meci. Însă, Winter a profitat de câteva erori ale româncei, inclusiv la serviciu, și a întors situația, câștigând setul cu 13-11.

Tricolora a rămas însă concentrată și a avut o evoluție autoritară în setul al patrulea.

Szocs s-a desprins rapid și nu i-a mai oferit adversarei șansa unei noi reveniri, impunându-se cu un categoric 11-1 și încheind partida după patru seturi.

În optimile de finală, Bernadette Szocs o va întâlni joi, de la ora 15:15, pe austriaca Sofia Polcanova.

„Am fost încrezătoare, pentru că știam că am mai pierdut cu Sabine Winter. Fiecare meci e diferit, am schimbat tactica mult, precum mi-a spus antrenorul”, a declarat Szocs după victorie.

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