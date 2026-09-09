Radu Drăgușin, spulberat în Italia după începutul de sezon la Fiorentina. „Nu este un fenomen! Unde este acest mare fundaș?”

Declarațiile îi aparțin lui Nicola Legrottaglie și au fost făcute într-o intervenție la Radio TMW, preluată de publicația italiană FiorentinaNews. Legrottaglie a vorbit despre situația de la Fiorentina după demiterea lui Fabio Grosso, dar analiza sa a ajuns rapid și la Radu Drăgușin.

„Nu este un fenomen”

Legrottaglie nu s-a ferit de cuvinte atunci când a fost întrebat despre linia defensivă a Fiorentinei. „Dacă mă uit la linia defensivă, mă întreb: unde este acest mare fundaș la Fiorentina?”, a spus fostul fotbalist italian.

Apoi s-a referit direct la Drăgușin, într-o evaluare mult mai puțin favorabilă decât imaginea pe care fundașul român și-a construit-o în fotbalul european. „Drăgușin este un fundaș bun, dar nu m-a impresionat niciodată. Înaintea lui aș fi ales mulți alții, nu este un fenomen, nu face diferența”, a declarat Legrottaglie.

Critica vine într-un moment complicat pentru fundașul român. Fiorentina a început sezonul de Serie A cu trei înfrângeri consecutive, iar Fabio Grosso a fost demis după numai trei etape de campionat. Echipa a pierdut cu AS Roma, 0-4, cu Frosinone, 0-3, și cu Torino, 1-2.

Legrottaglie pune problemele pe seama defensivei

Declarația despre Drăgușin nu a fost izolată. Legrottaglie a legat prestația fundașilor de problemele echipei lui Fabio Grosso. „Este chiar partea defensivă cea care a lipsit în jocul lui Grosso”, a spus fostul fundaș italian.

În opinia sa, Grosso nu a fost lipsit de idei, iar schimbarea antrenorului după doar trei meciuri reprezintă o decizie greșită. „Să schimbi un antrenor după trei meciuri este o nebunie”, a afirmat Legrottaglie. El consideră că antrenorul ar fi trebuit să primească mai mult timp pentru a-și construi echipa, mai ales într-un lot care a trecut prin modificări importante în perioada de mercato.

„Grosso avea idei”

Legrottaglie a respins și argumentul potrivit căruia Fabio Grosso ar fi fost demis pentru că nu avea o identitate de joc. „Să spunem că Grosso nu avea identitate sau idei de joc? Absolut nu. Grosso a venit cu o idee în minte și s-a trezit cu jucători care s-au dovedit a fi la un alt nivel, cel puțin în ceea ce privește apărarea”, a explicat acesta. Fostul jucător consideră că antrenorul ar fi trebuit păstrat cel puțin pentru câteva meciuri suplimentare înainte ca Fiorentina să ia o decizie definitivă.

Potrivit aceleiași surse italiene, Legrottaglie a menționat și existența unor tensiuni în interiorul clubului. El a spus că directorul sportiv Fabio Paratici ar fi vrut ca Grosso să rămână până la pauza internațională, însă ulterior ar fi apărut un conflict legat de joc și de unele nemulțumiri ale antrenorului privind deciziile de mercato. FiorentinaNews prezintă însă aceste informații ca parte a declarațiilor lui Legrottaglie, nu ca pe un fapt confirmat independent.

Drăgușin, sub presiune la Fiorentina

Pentru Radu Drăgușin, începutul aventurii la Fiorentina a venit într-un context complicat. Fundașul român a ajuns la formația italiană de la Tottenham în această vară, sub formă de împrumut, iar primele meciuri în tricoul viola au fost urmărite atent de presa italiană. Înaintea declarațiilor lui Legrottaglie, Drăgușin fusese deja criticat după primele două înfrângeri din campionat. Digi Sport nota că fundașul român avusese probleme la mai multe faze care au dus la golurile primite de Fiorentina în partidele cu AS Roma și Frosinone. În același timp, situația de la Fiorentina s-a schimbat rapid. Fabio Grosso a fost demis, iar clubul l-a readus pe Paolo Vanoli, ceea ce poate însemna și o nouă perioadă de evaluare pentru jucătorii din defensivă.

De ce contează schimbarea antrenorului

Demiterea lui Grosso după numai trei etape complică și mai mult situația lui Drăgușin. Fundașul român trebuie să convingă un nou antrenor într-o echipă care pornește practic din nou după un debut de campionat fără niciun punct. Critica lui Legrottaglie ramâne opinia unui fost fundaș și actual director sportiv, nu o evaluare oficială a clubului Fiorentina. Totuși, declarațiile lui sunt relevante deoarece vin după un început de sezon în care apărarea echipei a fost una dintre principalele probleme.