Haaland, dezvăluire neașteptată după meciul cu Porto: „Un adversar m-a apucat de fund”

În minutul 92, Haaland și mijlocașul Pablo Rosario s-au luat la harță în urma unui duel. Cei doi s-au împins și au ajuns la pământ, iar după intervenția celorlalți jucători au fost avertizați cu cartonașul galben, arată The Guardian.

„M-a prins de posterior”

După meci, Haaland a povestit incidentul într-un interviu acordat televiziunii norvegiene TV 2. Atacantul lui Manchester City a spus că își dorea să înscrie și al treilea gol, în timp ce Rosario încerca să îl oprească. Potrivit lui Haaland, în timpul duelului, fotbalistul lui Porto l-a prins de posterior.

„A fost un moment destul de interesant. O să vedeți o fotografie în care mă prinde de fund. O să fie interesant de văzut”, a spus Haaland, referindu-se la momentul care a fost surprins de camerele de televiziune.

Incidentul a venit după un meci tensionat

Momentul din minutul 92 nu a fost singurul episod tensionat al partidei. Înainte de pauză, Marc Guéhi și Gabriel Veiga au avut un duel în urma căruia jucătorul lui Porto a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a lovit la cap.

La finalul primei reprize, tensiunile au continuat în apropierea tunelului către vestiare, unde au fost implicați jucători și membri ai staffurilor celor două echipe.

Imaginile l-au surprins și pe Rúben Dias cu mâna pe ceea ce părea să fie antrenorul lui Porto, Francesco Farioli. UEFA urma să analizeze raportul arbitrului Szymon Marciniak și al delegatului Stephanie Ford înainte de a decide dacă sunt necesare măsuri disciplinare.

Haaland își exersează loviturile de cap

Dincolo de incidentul din final, Haaland a vorbit și despre primul său gol, înscris în minutul 47 cu o lovitură de cap.

Norvegianul a dezvăluit că își exersase recent această execuție chiar alături de tatăl său, Alf-Inge Haaland, fost jucător al lui Manchester City.

„Cu două zile în urmă exersam loviturile de cap cu tatăl meu în grădină”, a povestit atacantul. Haaland a spus că a muncit mult în ultimii ani pentru a-și îmbunătăți jocul aerian și consideră că loviturile de cap au devenit una dintre calitățile sale.