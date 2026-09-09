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Adrenalină la Trofeul Amara 2026. Peste 30 de echipaje de top se întrec în competiția de Rally Raid

Comunitatea de Rally Raid se va reuni în perioada 11–12 septembrie în orașul Amara, unde va fi organizat Trofeul Amara 2026. Printre participanți se numără piloți cu experiență în competiții internaționale.
Adrenalină la Trofeul Amara 2026. Peste 30 de echipaje de top se întrec în competiția de Rally Raid
Foto: Mihai Ban arhiva personală
Laurențiu Marinov
09 sept. 2026, 19:32, Sport
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La start se vor alinia aproximativ 30 de echipaje din România și din afara țării, majoritatea active în cadrul Campionatului Național, iar publicul va avea ocazia să descopere îndeaproape vehiculele, sportivii și atmosfera specifică acestei discipline.
Printre numele anunțate se află Mihai Ban, fost participant la Raliul Dakar, Ovidiu Domide, unul dintre cei mai experimentați piloți din istoria rally raid-ului românesc și Ștefan Vâlsănoiu, campionul absolut en-titre, alături de concurenți și motociclete cu experiență în importante competiții internaționale de Rally Raid, precum Rallye du Maroc, Fenix Rally și Dinaric Rally.
Potrivit organizatorilor, prezența acestora contribuie la valoarea sportivă și la atractivitatea unui eveniment conceput atât pentru pasionații de motorsport, cât și pentru familiile și spectatorii care doresc să descopere lumea Rally Raid-ului.
Programul Trofeului Amara 2026 va începe vineri, de la ora 10:00, în Parcul Central din Amara, în zona Teatrului de Vară, unde va fi amenajat bivuacul competiției, centrul de comandă al competiției pe înțelesul tuturor, unde vor fi prezente toate echipele. Pe parcursul zilei vor avea loc înscrierile și verificările administrative, verificările tehnice și de conformitate, precum și pregătirea motocicletelor, autoturismelor și camioanelor care vor lua parte la eveniment.
Bivuacul va fi deschis publicului, iar spectatorii vor putea vedea îndeaproape vehiculele de competiție și vor putea urmări pregătirile echipajelor înaintea startului. Atmosfera va fi completată de o expoziție auto, sesiuni foto și filmări, simulatoare și activități pentru copii, prezența camionului FRAS-One, muzică și o zonă de food court.
Prima zi va reprezenta, totodată, o ocazie de întâlnire între concurenți, jurnaliști, oficialii federației, invitați și iubitorii sporturilor cu motor, spectacolul urmând să înceapă astfel cu mult înaintea probelor cronometrate.

O demonstrație spectaculoasă și accesibilă a Rally Raid-ului

Competiția propriu-zisă se va desfășura sâmbătă, 12 septembrie, într-un format compact, conceput ca o demonstrație spectaculoasă și accesibilă a Rally Raid-ului. Programul sportiv va cuprinde două sectoare de legătură de câte 4,5 kilometri și două probe speciale de aproximativ 70 de kilometri fiecare.
Traseul va traversa peisajul specific zonei Amara, printre terenuri agricole, culturi de porumb și sfeclă, canale de irigații și turbine eoliene. Configurația aleasă le va permite spectatorilor și reprezentanților presei să urmărească, să fotografieze și să filmeze evoluția concurenților din zonele stabilite de organizatori, în condiții de siguranță.
Prin apropierea dintre zona de concurs, bivuac și spațiile destinate publicului, Trofeul Amara 2026 își propune să ofere o experiență completă, în care performanța sportivă să fie completată de interacțiunea directă dintre participanți și comunitate.
Trofeul Amara 2026 se va încheia sâmbătă seara cu festivitatea de premiere, în cadrul căreia vor fi recompensate atât performanțele sportive, cât și implicarea participanților în spectacolul oferit publicului. Pe lângă premiile acordate celor mai rapide echipaje, vor exista distincții pentru cele mai frumoase vehicule de competiție și momente speciale dedicate copiilor prezenți la eveniment.

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