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Elena Rybakina scrie istorie la US Open. Clasamentul în care o depășește pe Simona Halep

Elena Rybakina scrie o nouă pagină de istorie în tenisul feminin. Jucătoarea din Kazahstan va deveni, începând de luni, noul lider mondial WTA, iar odată cu această performanță o depășește pe Simona Halep într-un clasament istoric.
Elena Rybakina scrie istorie la US Open. Clasamentul în care o depășește pe Simona Halep
sursă foto: Bernie Haley/CSM via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
10 sept. 2026, 10:25, Sport
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Elena Rybakina, în vârstă de 27 de ani și 89 de zile, va fi a doua cea mai în vârstă tenismenă care ajunge pentru prima dată pe locul 1 mondial de la introducerea clasamentului WTA, în 1975. Până acum, această poziție îi aparținea Simonei Halep, care a devenit lider mondial în octombrie 2017, la 26 de ani și 12 zile. Singura jucătoare care a ajuns pentru prima dată pe primul loc la o vârstă mai mare este Angelique Kerber, în 2016, la 28 de ani și 238 de zile.

Rybakina și-a asigurat matematic prima poziție în ierarhia mondială după victoria obținută miercuri seară în sferturile de finală de la US Open în fața campioanei olimpice Zheng Qinwen, scor 3-6, 6-1, 6-4. Succesul o califică în premieră în semifinalele turneului de la New York și va pune capăt unei serii de 99 de săptămâni consecutive în care Aryna Sabalenka a ocupat locul 1 mondial.

Rybakina devine astfel a 30-a jucătoare din istorie care ajunge lider mondial WTA și prima reprezentantă a Kazahstanului care reușește această performanță.

Sezon excelent, cu 62 de victorii

Ascensiunea sportivei de 27 de ani este rezultatul unui sezon excelent. În ultimele 52 de săptămâni, ea a câștigat 62 de meciuri în circuitul WTA, mai multe decât orice altă jucătoare, a disputat șase finale și a cucerit patru titluri: Ningbo, Turneul Campioanelor de la Riad, Australian Open și Stuttgart. De asemenea, a înregistrat 16 victorii împotriva unor adversare din Top 10 mondial, cea mai bună performanță din circuit în acest interval.

Parcursul de la US Open a fost cu atât mai remarcabil cu cât participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării înaintea startului competiției, din cauza unei accidentări la glezna stângă suferite la Cincinnati.

„Locul 1 în clasament este unul dintre obiective, dar prioritatea mea și a echipei este să câștigăm titluri. Clasamentul vine ca o consecință a muncii”, a spus Rybakina după calificarea în semifinale.

În semifinale, noul lider mondial o va întâlni pe Coco Gauff, în timp ce Aryna Sabalenka va juca împotriva Jessicăi Pegula.

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