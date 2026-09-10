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Women Rally, competiție destinată femeilor pasionate de automobilism, revine la Cluj-Napoca, în octombrie

Cluj-Napoca va găzdui, în perioada 2-4 octombrie, o nouă etapă a Campionatului Național Women Rally, competiție dedicată femeilor care vor să își testeze abilitățile la volan într-un cadru sigur și organizat, dar și să câștige încredere și experiență la volanul propriei mașini.
Women Rally, competiție destinată femeilor pasionate de automobilism, revine la Cluj-Napoca, în octombrie
Petre Apostol
10 sept. 2026, 11:00, Sport
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Evenimentul, lansat în 2018 chiar la Cluj-Napoca, va debuta vineri, 2 octombrie, cu briefingul concurentelor și conferința Women Rally, programate de la ora 14:00. În aceeași zi, de la ora 18:00, pe platoul de la Cluj Arena va avea loc Startul Festiv, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Manșele de concurs sunt programate sâmbătă, 3 octombrie, în premieră, în parcarea Carrefour Grigorescu. Organizatorii au pregătit un traseu care va combina zone de viteză cu viraje tehnice și exerciții de îndemânare.

Pentru participantele care doresc să experimenteze atmosfera Women Rally fără presiunea cronometrului, organizatorii au înființat clasa Women in Business.

Festivitatea de premiere va avea loc la fața locului, după încheierea manșelor de concurs. Organizatorii pun la dispoziția concurentelor casca, cagula și informațiile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției.

„Women Rally s-a născut la Cluj-Napoca și, de fiecare dată când revenim aici, emoția este specială. Le invit pe toate femeile care își doresc să participe, dar încă se întreabă dacă sunt suficient de pregătite, să aibă curajul să vină la start. Pleci cu emoții, simți adrenalina, iar la final, dincolo de clasament, rămâne încrederea pe care o câștigi”, a declarat Laura Savu, fondatoarea Women Rally.

Eveniment de socializare, la finalul competiției

Programul evenimentului nu se încheie însă odată cu competiția. Duminică, 4 octombrie, concurentele vor porni împreună spre Cabana Moților, în Munții Apuseni, pe Drumul Generalului, traseu cunoscut și din cadrul Raliului Clujului.

Ziua de duminică va fi dedicată comunității și familiilor participantelor, cu accent pe peisajele și tradițiile locale, dar și pe timpul petrecut împreună. Organizatorii subliniază că Women Rally își propune să fie mai mult decât o competiție contra cronometru, punând accent pe comunitate, prietenii, curaj și încrederea dobândită la volan.

Lansat în 2018, la Cluj-Napoca, Women Rally s-a dezvoltat ca o platformă de promovare a femeilor în motorsport, a conducerii responsabile și a încrederii la volan.

Campionatul Național Women Rally este organizat de Clubul Sportiv Savu Racing și Asociația Clubul Sportiv Women In Motorsport, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport.

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