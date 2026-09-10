Șumudică, despre situația CFR Cluj: O perioadă de repunere a echipei pe șine. Sper să nu fim marfar

„N-am nicio urmă de regret. Sunt bucuros că sunt la CFR și sper să pun și eu umărul cât pot, din punct de vedere sportiv, la redresarea acestui club, fiindcă nu ne merităm locul. (…) Noi ne dorim să fim cât mai sus, dar trebuie să fim și realiști, că este o perioadă de reconstrucție, o perioadă de repunere a echipei, să zic așa, pe șine și trebuie să avansăm. Sper să nu fim marfar”, a declarat antrenorul Marius Șumudică, joi, în conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi, din etapa a 9-a din Superliga.

Tehnicianul a explicat că decizia de a veni la Cluj a fost influențată de discuțiile purtate cu mai multe persoane care l-au convins că este momentul să se implice și să ajute clubul.

„Eu, în general, sunt un tip mai sentimental și care pun suflet în tot ceea ce fac și încerc să ajut. Nu știu dacă ei aveau nevoie neapărat de ajutorul meu. Eu îmi fac meseria, nu vin acum să spun că, dacă nu venea Șumudică, murea CFR-ul. Nu se pune problema”, a spus antrenorul.

CFR Cluj se află în insolvență, iar situația financiară a clubului a avut efecte directe și asupra activității de transferuri. Echipa a fost sancționată de FIFA cu interdicție la legitimarea de jucători, în contextul unor litigii și al unor obligații financiare neachitate.

Interdicția a fost ridicată luni, 7 septembrie, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din România, după ce clubul a reușit să rezolve situația care a stat la baza sancțiunii. CFR a profitat imediat de fereastra extrem de scurtă și a legitimat mai mulți jucători.

Situația s-a complicat însă din nou miercuri, 9 septembrie, când FIFA a introdus o nouă interdicție pentru clubul clujean.

Șumudică neagă zvonurile cu privire la o eventuală plecare la FCSB

Marius Șumudică a ținut să clarifice și informațiile potrivit cărora ar putea ajunge la FCSB. Antrenorul spune că nu a purtat nicio discuție cu oficialii clubului bucureștean despre o eventuală colaborare și că, în acest moment, este concentrat exclusiv pe CFR Cluj.

„Trebuie să înțeleagă toată lumea că eu sunt antrenorul CFR-ului. Sunt antrenorul CFR-ului și, în momentul de față, mă gândesc la meciul pe care îl am peste două zile. Nu se pune problema în momentul de față să părăsesc corabia”, a afirmat Șumudică.

Tehnicianul a recunoscut că vorbește cu Gigi Becali, însă spune că discuțiile dintre cei doi nu au avut legătură cu o posibilă venire a sa la FCSB.

„N-am avut discuție cu nimeni din conducerea FCSB-ului”

„N-am avut discuție cu nimeni din conducerea FCSB-ului. Că vorbesc cu Gigi, asta e altceva. Nu ascund lucrul ăsta, așa cum am vorbit și pentru Tavi Popescu. Dar, n-am avut discuții cu cineva din conducere (…) despre o posibilă colaborare. Nu s-a pus problema”, a precizat Șumudică.

„Mă bucură dacă probabil una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul românesc se gândește la mine, dar eu sunt antrenorul CFR-ului în momentul de față. Eu am un angajament aici, am venit la CFR. În momentul de față trebuie să-mi văd de treabă și să fac ceea ce am de făcut la CFR”, a completat el.

Șumudică a precizat că nici nu știe în ce condiții ar putea pleca de la CFR Cluj, având în vedere situația specială a clubului.

„Eu sunt sub contract cu CFR-ul. Nici nu știu cum aș putea pleca de la CFR. (…) Am făcut un contract. Practic, am venit să ajut CFR-ul. Nu m-am gândit și nu știu cum aș putea să fac lucrul ăsta, fiindcă sunt un antrenor care depinde de această insolvență. Am un contract cu societatea respectivă. Dar, încă o dată vă spun, gândul meu este la CFR”, a declarat tehnicianul.

CFR și-a conturat lotul, dar noile transferuri au nevoie de timp

Antrenorul a vorbit și despre perioada de mercato, în care CFR Cluj a reușit să aducă mai mulți jucători, dar nu a putut finaliza toate transferurile dorite.

Șumudică spune că majoritatea noilor veniți nu sunt încă pregătiți din punct de vedere fizic, iar integrarea lor va necesita timp.

„Marea majoritate dintre ei sunt nepregătiți. Am rezolvat ce trebuia să rezolvăm, fiindcă am văzut că iar s-a pus interdicție, dar ne-am conturat un lot cât de cât ok în momentul de față. Problema e că va trebui să fie integrați, fiindcă unii dintre ei n-au jucat din vară”, a explicat tehnicianul.

CFR și-ar mai fi dorit doi jucători, însă negocierile nu s-au concretizat.

„Era vorba despre un fundaș central foarte, foarte bun, cu o cotă foarte bună, și încă unul de bandă, jucător foarte bun, care putea face diferența. Erau peste nivelul Ligii 1, cu foarte multe jocuri în competițiile europene. (…) N-am putut să-i convingem, fiindcă știți foarte bine condițiile de la CFR din momentul de față, nu putem acorda salarii mari. Ceea ce vinde, în momentul de față, este brandul și mă refer la ceea ce înseamnă CFR. Foarte mulți, când aud de CFR, sunt interesați, dar într-un final, când văd care este situația clubului, nu e ușor să-i convingi”, a afirmat Șumudică.

Pauza pentru echipele naționale, o oportunitate

Șumudică a precizat că pauza pentru echipele naționale va reprezenta o oportunitate importantă pentru integrarea noilor jucători sosiți.

„Următoarele două meciuri nu știu dacă vom folosi unul sau doi dintre cei pe care i-am adus. Dar, avem acea perioadă de trei săptămâni în care putem să punem lotul la punct și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere al relațiilor umane între ei, să se cunoască mai bine. Atunci, cu siguranță, vom arăta altfel”, a spus tehnicianul.

Șumudică s-a declarat impresionat de faptul că Cordea a ales să rămână la CFR Cluj, deși ar fi avut posibilitatea să plece la Universitatea Craiova.

„Mă bucură caracterul lui. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Este un jucător de grup și un jucător care merită tot respectul”, a spus antrenorul.

CFR Cluj ocupă locul 9 în clasamentul din Superliga, cu 10 puncte din șapte meciuri disputate. În etapa a 9-a, CFR Cluj va juca pe terenul formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, sâmbătă, de la ora 18:30.