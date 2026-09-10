Inițiativă inedită a unui club din Superliga de fotbal la construirea noului stadion

Suporterii echipei sunt invitați să spună cine sunt, ce înseamnă FC Argeș pentru ei și să transmită un mesaj generațiilor viitoare. Înregistrările pot fi trimise până marți, 15 septembrie, la ora 09:00, prin intermediul platformei puse la dispoziție de club.

„Astăzi ești parte din poveste. Peste câteva decenii, vei fi parte din istorie. FC Argeș, din generație în generație”, este mesajul transmis de club.

Inițiativa vine într-un moment în care construcția stadionului „Nicolae Dobrin” avansează vizibil. Potrivit Companiei Naționale de Investiții, la Peluza Nord aproximativ 99% dintre stâlpi au fost deja executați, în timp ce la Tribuna Est fundațiile sunt finalizate, iar execuția stâlpilor a ajuns la aproximativ 96%. În zona parcării se lucrează la placa peste subsol și la finalizarea stâlpilor, iar în partea de sud și în colțurile arenei continuă lucrările la fundații, structura verticală și umpluturile dintre fundații.

Noul stadion este construit pe amplasamentul vechii arene „Nicolae Dobrin”, demolată pentru a face loc unui complex sportiv modern. Lucrările propriu-zise au început în ianuarie 2026, iar finalizarea este prevăzută pentru 2028. Arena va avea aproximativ 15.200 de locuri, iar investiția este estimată la circa 100 de milioane de euro.

Proiectul prevede și facilități moderne pentru sportivi și spectatori, precum și soluții de eficiență energetică. Noua arenă este prezentată drept primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.