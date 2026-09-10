Flacăra Jocurilor Olimpice de Tineret Dakar 2026, aprinsă la Atena. Moment istoric pentru Africa

Ceremonia a respectat ritualul antic al aprinderii flăcării cu ajutorul razelor soarelui, marcând începutul călătoriei spre Senegal, gazda Jocurilor Olimpice de Tineret din 2026.

La eveniment au participat președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, aflată la prima ceremonie de aprindere a flăcării în această funcție, dar și președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene, Spyros Capralos, alături de numeroși oficiali ai Mișcării Olimpice.

Ritualul tradițional al preoteselor a fost condus de Marea Preoteasă, interpretată de actrița și dansatoarea greacă Katerina Misichroni. Imnul Olimpic a fost interpretat de artista anglo-greacă Athena Andreadis, iar imnul Greciei de corul de tineret ROSARTE.

Prima purtătoare a torței a fost atleta greacă Eleni Iakovaki, în vârstă de 17 ani, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale U20 în proba de 400 m garduri. Ea i-a predat flacăra baschetbalistului senegalez Branco Badio, medaliat cu bronz la FIBA AfroBasket 2025.

Flacăra ajunge în Senegal pe 12 septembrie

Flacăra va rămâne în Grecia timp de două zile, după care va ajunge în Senegal pe 12 septembrie. Înainte de startul competiției, aceasta va traversa toate cele 14 regiuni ale țării, urmând un traseu prin orașe, școli și comunități locale.

Sub deviza „Pass the Energy” („Transmite energia”), ștafeta va implica sportivi, copii, tineri, artiști și comunități din întreaga țară, în peste 30 de ceremonii dedicate sosirii flăcării.

Totodată, centrele Olymafrica și peste 40 de Comitete Olimpice Naționale din Africa vor participa la o ștafetă continentală cu caracter educațional și sportiv, în cadrul căreia vor parcurge simbolic 30.500 de kilometri, echivalentul aproximativ al perimetrului continentului african.

La Dakar, pe 12 septembrie, flacăra va fi întâmpinată printr-o ceremonie ce va include „Marșul Linguères”, o procesiune simbolică a 100 de femei senegaleze, iar momentul culminant va fi aprinderea cazanului olimpic în Place du Souvenir.

Kirsty Coventry: „Flacăra îi apropie pe oameni”

Președinta CIO, Kirsty Coventry, a descris momentul drept începutul unui nou capitol pentru Mișcarea Olimpică.

„Ca sportivă olimpică, cunosc sentimentul pe care îl poate crea Flacăra Olimpică. Aduce entuziasm. Îi apropie pe oameni. Și ne amintește că sportul are puterea de a ne inspira să visăm la lucruri mărețe”, a declarat Coventry.

La finalul ceremoniei, flacăra a fost preluată de Mamadou Diagna Ndiaye, președintele Comitetului de Organizare Dakar 2026, care o va duce în Senegal.

Dakar 2026, prima ediție olimpică organizată în Africa

Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 se vor desfășura între 31 octombrie și 13 noiembrie și vor reuni peste 2.700 de sportivi din întreaga lume.

Competiția este rezervată tinerilor sportivi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, în funcție de regulamentul fiecărei discipline sportive.

Din cauza pandemiei de COVID-19 din 2020, ediția Jocurilor Olimpice de Tineret Dakar, cea de-a patra din istorie, a fost amânată cu patru ani, pentru 2026.

România are un palmares consistent la Jocurile Olimpice de Tineret. La prima ediție de vară, Singapore 2010, sportivii români au cucerit nouă medalii – una de aur, patru de argint și patru de bronz. La Nanjing 2014, bilanțul a fost de șase medalii, trei de aur și trei de argint, iar la Buenos Aires 2018 România a încheiat competiția cu opt medalii – două de aur, trei de argint și trei de bronz.