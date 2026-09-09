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FC Argeș prezintă oficial transferul fundașului portughez Tiago Gonçalves

FC Argeș a anunțat oficial miercuri transferul portughezului Tiago Lisboa Silva Gonçalves, fundaș lateral în vârstă de 26 de ani, jucător care a mai evoluat în România, la FC Hermannstadt, cu care a ajuns în finala Cupei României, în 2025.
FC Argeș prezintă oficial transferul fundașului portughez Tiago Gonçalves
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 sept. 2026, 13:18, Sport
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Născut la 18 august 2000, la Cascais, Tiago Gonçalves are 1,83 m și este un jucător polivalent, care poate evolua atât ca fundaș stânga, cât și într-o poziție mai avansată.

Portughezul și-a început cariera la Tires, iar în 2013 a ajuns în academia clubului Belenenses, unde a petrecut șase ani. În 2019 s-a transferat în Italia, la academia formației Genoa, după care a avut o experiență în Spania, la Real Valladolid Promesas, echipa secundă a clubului Valladolid.

În 2021, Gonçalves a revenit în Italia și a început să evolueze constant la seniori. Pentru Messina a bifat 21 de apariții în campionat și a marcat trei goluri. Ulterior a jucat pentru Novara și, sub formă de împrumut, pentru Pontedera.

În 2023, fundașul s-a întors la Belenenses, unde a evoluat în liga secundă portugheză. Un an mai târziu a ajuns în România, semnând cu FC Hermannstadt.

În sezonul 2024/2025, Gonçalves a disputat 36 de partide în Superliga României, dintre care 35 ca titular, reușind trei goluri și șase pase decisive. Hermannstadt a ajuns în acea stagiune până în finala Cupei României, pierdută cu CFR Cluj, scor 2-3.

Prestațiile sale din România au atras atenția clubului Újpest FC, care l-a transferat în vara lui 2025. În prima parte a sezonului 2025/2026, portughezul a evoluat în 12 partide de campionat pentru formația maghiară.

În ianuarie 2026, Gonçalves a revenit în Italia, fiind împrumutat la Mantova 1911, formație din Serie B. Pentru clubul italian a adunat nouă apariții în partea a doua a sezonului, înainte de revenirea la Újpest în această vară.

Potrivit site-ului Transfermarkt, cota de piață a lui Tiago Gonçalves este de 750.000 de euro.

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