Violeta Beclea le pregătește o surpriză uriașă judokanilor de la Motiuashi: „Toate sunt personalizate”

Clubul Motiuashi, condus de fosta mare atletă Violeta Beclea, vicecampioană olimpică la Sydney 2000, împreună cu soțul său, Adrian Szekely, a pregătit o surpriză pentru sportivii care vor urca pe podium: medalii personalizate.

„Așteptăm peste 700 de participanți la această ediție. Un număr record, aș putea spune. Va fi, sperăm, un adevărat regal de judo, iar toți participanții se vor bucura de o competiție frumoasă”, a declarat Violeta Beclea.

Medalii personalizate pentru laureați

Organizatorii au pregătit pentru această ediție medalii cu un design special, diferit față de cele oferite la competițiile precedente.

„În acest an vom acorda medalii personalizate. Designul ales este unul special și mi-aș dori ca peste ani toți laureații să-și aducă aminte cu plăcere de această competiție”, a spus Violeta Beclea.

Violeta Beclea se ocupă de pregătirea fizică a judokanilor

Deși și-a construit cariera în atletism, Violeta Beclea este implicată acum în pregătirea tinerilor sportivi de la Academia Motiuashi.

„Facem pregătire fizică, alergare în parc și nu numai. Chiar dacă am ieșit la pensie de ceva vreme, faptul că mă pot ocupa de acești copii înseamnă foarte mult. Încerc să le ofer cât mai multe informații și să le dau cele mai bune sfaturi”, a afirmat fosta atletă.

Cupa Motiuashi are caracter internațional și va reuni sportivi din patru țări, România, Turcia, Italia și Republica Moldova.

Împreună de peste 34 de ani

Violeta Beclea și Adrian Szekely formează un cuplu de peste 34 de ani și conduc împreună clubul de judo Motiuashi.

„Nu exagerez cu nimic atunci când spun că ne înțelegem din priviri. Această înțelegere a dus la construirea unei familii frumoase”, a povestit Violeta Beclea.