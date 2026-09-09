Astăzi juniori, mâine tricolori: PENNY și FRF lansează a patra ediție a Ligii Punctelor PENNY

PENNY România, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, lansează cea de-a patra ediție a programului Liga Punctelor PENNY, o inițiativă națională dedicată susținerii fotbalului de performanță pentru cei mici, care reunește cluburi, antrenori, părinți, copii și comunități locale din întreaga țară.

Programul se desfășoară în perioada 9 septembrie – 3 noiembrie 2026, timp în care clienții PENNY pot direcționa punctele acumulate la cumpărături către clubul pe care vor să îl susțină. Mecanismul rămâne la fel de simplu: 10 lei cheltuiți înseamnă 1 punct care poate fi donat, iar punctele adunate se transformă în echipamente esențiale pentru antrenamente și dezvoltare pentru copiii care visează să ajungă pe teren alături de tricolori.

După trei ediții de la lansare, programul a înregistrat un impact semnificativ la nivel național. Prin implicarea clienților, Liga Punctelor PENNY a însemnat până în prezent peste 2 milioane de euro investiți în echipamente sportive și resurse pentru cluburile de copii, juniori și tineret, peste 8.900.000 de puncte donate și transformate în sprijin concret, 925 de cluburi sportive înscrise în ediția anterioară și 55.429 de produse livrate la ultima ediție.

„Ajuns la a patra ediție, programul Liga Punctelor PENNY confirmă că implicarea constantă a clienților noștri generează un impact real în dezvoltarea fotbalului de copii și juniori. Este o comunitate în care fiecare bon de cumpărături se transformă în sprijin concret pentru un copil care iubește fotbalul. Ne dorim ca și prin această ediție să contribuim la crearea unor condiții mai bune pentru juniorii de astăzi, cei care vor fi tricolorii de mâine.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

„Fotbalul românesc se construiește la nivel de copii și juniori, iar continuitatea este cheia succesului pe termen lung. Parteneriatul nostru cu PENNY, ajuns la a patra ediție, arată ce putem realiza atunci când comunitățile, fanii și mediul de afaceri își unesc forțele pentru viitorul sportului. Liga Punctelor PENNY este mai mult decât o campanie de sprijin material; este o investiție directă în comunități și un cadru real de dezvoltare pentru micii fotbaliști și antrenorii lor. Fiecare echipament primit de un club înseamnă o motivație în plus pentru un copil care visează să îmbrace într-o zi tricoul echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, Președintele Federației Române de Fotbal. Citeşte comunicatul integral AICI