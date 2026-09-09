KIA EV2 câștigă Best Electric City Car 2026. Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului la Premiile de Popularitate.

KIA EV2 este câștigătoarea ediției 2026 a Best Electric City Car, competiția care evaluează cele mai relevante vehicule electrice urbane de pe piața din România. Modelul s-a impus în clasa mini după testele urbane și de încărcare, la finalul unei jurizări realizate de jurnaliști auto specializați.

La categoria micro (16 ani), câștigător a fost Linktour Alumi, în timp ce Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului pentru Premiile de Popularitate.

Ediția din acest an a reunit 10 modele electrice urbane din clasele mini (vehicule cu lungime mai mică de 4 metri) și micro (cvadricicluri din categoriile L6e și L7e), disponibile în prezent pe piața locală. Evaluarea a presupus sesiuni de teste urbane și de încărcare pe un traseu de 30 km dus-întors, urmate de jurizare și de o conferință oficială de presă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru anunțarea câștigătorilor și premiere.

În competiție s-au aflat modele din clasa mini precum BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID. Polo, în timp ce categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, a fost reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN (în două variante). Publicul a votat, la rândul său, modelele preferate pentru Premiile de Popularitate.

Lista completă a câștigătorilor Best Electric City Car 2026

Categoriile principale:

Best Electric City Car 2026: KIA EV2

Locul 2, la egalitate: BYD Dolphin / VW Polo

Best Electric City Car 2026 – 16 (categoria micro / cvadricicluri): LINKTOUR ALUMI

Premiul de Popularitate

Popularitate: RENAULT 4

Popularitate 16: ALLVIEW 4CITY

Premii speciale

Consum: DACIA SPRING

Accesibilitate: NIEVE Q-EN

Confort: VW ID Polo

Personalitate: BYD DOLPHIN

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