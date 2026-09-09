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KIA EV2 câștigă Best Electric City Car 2026. Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului la Premiile de Popularitate.

Susținând tranziția către o mobilitate mai sustenabilă, Arval România este partenerul principal al Best Electric City Car, competiție dedicată vehiculelor electrice urbane din România, organizată de FloteAuto în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
KIA EV2 câștigă Best Electric City Car 2026. Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului la Premiile de Popularitate.
Mediafax
09 sept. 2026, 16:27, Comunicate
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KIA EV2 este câștigătoarea ediției 2026 a Best Electric City Car, competiția care evaluează cele mai relevante vehicule electrice urbane de pe piața din România. Modelul s-a impus în clasa mini după testele urbane și de încărcare, la finalul unei jurizări realizate de jurnaliști auto specializați.

La categoria micro (16 ani), câștigător a fost Linktour Alumi, în timp ce Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului pentru Premiile de Popularitate.

Ediția din acest an a reunit 10 modele electrice urbane din clasele mini (vehicule cu lungime mai mică de 4 metri) și micro (cvadricicluri din categoriile L6e și L7e), disponibile în prezent pe piața locală. Evaluarea a presupus sesiuni de teste urbane și de încărcare pe un traseu de 30 km dus-întors, urmate de jurizare și de o conferință oficială de presă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru anunțarea câștigătorilor și premiere.

În competiție s-au aflat modele din clasa mini precum BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID. Polo, în timp ce categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, a fost reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN (în două variante). Publicul a votat, la rândul său, modelele preferate pentru Premiile de Popularitate.

Lista completă a câștigătorilor Best Electric City Car 2026

Categoriile principale:

  • Best Electric City Car 2026: KIA EV2
  • Locul 2, la egalitate: BYD Dolphin / VW Polo

Best Electric City Car 2026 – 16 (categoria micro / cvadricicluri): LINKTOUR ALUMI

Premiul de Popularitate

  • Popularitate: RENAULT 4
  • Popularitate 16: ALLVIEW 4CITY

Premii speciale

  • Consum: DACIA SPRING
  • Accesibilitate: NIEVE Q-EN
  • Confort: VW ID Polo
  • Personalitate: BYD DOLPHIN

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