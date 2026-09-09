Țuca Zbârcea & Asociații asistă în vânzarea Neocity Towers, una din cele mai importante tranzacții de pe piața de birouri din România

O echipă multidisciplinară din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, specializată în drept imobiliar și fuziuni și achiziții, a consiliat acționarul majoritar într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața de birouri din acest an. Astfel, Neocity Tower I și Neocity Tower II, două clădiri de birouri situate într-o locație premium din București, cu o suprafață totală construită de aproximativ 10.000 mp, au fost vândute către Global Vision. Anterior, clădirile fuseseră achiziționate de vânzător de la dezvoltatorul Neocity Group și au servit, timp de două decenii, drept sediul central al Alpha Bank.

Serviciile au inclus asistență în procesul de due diligence juridic desfășurat de cumpărător, precum și asistență la negocierea și semnarea documentelor tranzacției.

Echipa Țuca Zbârcea & Asociații a fost formată din Dragoș Apostol, Partener în echipa de real estate/M&A, coordonatorul proiectului și Iulia Barbu, Avocat senior.

„Tranzacția este una importantă pentru piața de office din România și reconfirmă atractivitatea acestui segment, precum și faptul că anumite clădiri de birouri cu poziționare strategică pot fi valorificate și revitalizate cu succes. A fost un proiect major și prin prisma negocierilor intense derulate aproape 2 ani, timp în care am colaborat îndeaproape cu echipele de consultanți juridici și imobiliari ale ambelor părți. Îi mulțumim clientului nostru pentru încredere și profesionalism în toate etapele acestui proces complex, dar și partenerilor de la Global Vision pentru abordarea constructivă”, a declarat Dragoș Apostol, Partener în cadrul Țuca Zbârcea & Asociații.

Construite între anii 2001 și 2004, Neocity Tower I și Neocity Tower II s-au numărat printre primele proiecte de birouri cu fațadă de sticlă și oțel din București, găzduind sediul central al Alpha Bank începând din 2002. În 2005, turnurile au fost achiziționate de la dezvoltatorul Neocity Group de un grup de investitori, care au asigurat management-ul strategic timp de peste 20 de ani. Actuala tranzacție de tip share-deal marchează o tendință de reorientare a investitorilor către active consolidate cu potențial de modernizare sustenabilă, fiind un proiect de referință finalizat cu succes pe piața imobiliară în 2026.