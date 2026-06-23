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Țuca Zbârcea & Asociații asistă Mass Energy Global în cadrul investiției de 1,4 miliarde de euro de la Centrala Electrică Mintia

Compania Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Energy Global/Mass Group Holding, dezvoltă la Mintia una dintre cele mai mari centrale electrice pe gaze din Uniunea Europeană. Investiția, evaluată la 1,4 miliarde de euro, va atinge o capacitate instalată de 1.700 MW.
Țuca Zbârcea & Asociații asistă Mass Energy Global în cadrul investiției de 1,4 miliarde de euro de la Centrala Electrică Mintia
Mediafax
23 iun. 2026, 18:02, Comunicate
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Țuca Zbârcea & Asociații asistă în prezent Mass Energy Global în legătură cu dezvoltarea centralei electrice în ciclu combinat de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din România. La finalizarea lucrărilor, noua capacitate de producție va deveni cea mai mare centrală electrică pe gaz amplasată într-un singur sit din Uniunea Europeană.

Proiectul a atins o etapă tehnică importantă la data de 15 iunie a.c., când a fost testată conectarea centralei electrice la Sistemul Energetic Național al României. Încheierea cu succes a acestei faze marchează un pas esențial în integrarea treptată a facilității Mintia în sistemul de transport al energiei electrice din România.

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