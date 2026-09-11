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Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani cu suspendare, după ce a fugit de la locul accidentului

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost condamnat, vineri, la doi ani cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor, dar și că a plecat de la locul accidentului, în 2025.
Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani cu suspendare, după ce a fugit de la locul accidentului
Sursa foto: Instagram/Toto Dumitrescu
Daiana Rob
11 sept. 2026, 14:04, Social
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Actorul nu va fi încarcerat, însă va trebui să facă 120 de zile de muncă neplătită în folosul comunității. Actorul, care a rămasă fără permis, va trebui să respecte mai multe condiții, potrivit Prosport. 

Verdictul a fost dat, vineri, de Curtea de Apel București. Acesta a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului. De asemenea, actorul s-a ales cu permisul suspendat pe o perioadă de 3 ani.

În 2025, bărbatul a pierdut controlul volanului și a izbit-o cu mașina pe tenismena Ilinca Dalina Amariei, fostă campioană națională, care a ajuns de urgență la spital.

Toto Dumitrescu, fiul cunoscutului fotbalist, a fugit de la locul accidentului. Ulterior, după o analiză IML, autoritățile au concluzionat că bărbatul era sub influența drogurilor, deși acesta a susținut că ar fi luat substanțele după accidentul rutier, potrivit sursei citate.

Actorul va trebui să participe la un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, pentru a fost condamnat cu suspendare, el este obligat să meargă periodic la Serviciul de Probațiune București, să primească vizitele consilierului de probațiune, dar și să anunțe în prealabil schimbarea locuinței, a locului de muncă şi orice deplasare care depășește cinci zile.

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