Accident grav în Elveția. Un autocar turistic s-a răsturnat, mai multe persoane au murit

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite după ce un autocar turistic s-a răsturnat joi pe un drum de munte din cantonul Graubünden, în estul Elveției, în apropierea localității Susch și a intrării în Parcul Național Elvețian, potrivit Euronews.

Accidentul a avut loc pe tronsonul de drum dintre Susch și Zernez, în valea Engadine, una dintre zonele alpine cunoscute pentru peisajele sale.

Poliția din Graubünden a confirmat accidentul și decesele printr-un mesaj publicat pe platforma X, însă nu a anunțat deocamdată numărul exact al victimelor. Nici naționalitățile acestora sau cauza pentru care autocarul a ieșit de pe șosea nu au fost precizate.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipe de urgență. Mai multe elicoptere au aterizat în apropiere pentru a sprijini operațiunile de intervenție.

Presa elvețiană a identificat autocarul ca aparținând companiei Oad, o agenție de turism din Țările de Jos care organizează excursii și vacanțe în mai multe țări europene.

Poliția elvețiană a anunțat că ancheta privind circumstanțele accidentului este în desfășurare. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre cauza producerii accidentului.