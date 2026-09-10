Ursula von der Leyen, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: Cei care au comis atacurile au vrut să răspândească frica. Știm că au eșuat

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi un mesaj în ajunul împlinirii a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care a vorbit, printre altele, despre victimele atacurilor și despre solidaritatea dintre Europa și Statele Unite.

Ea a amintit momentul în care lumea a urmărit cu groază prăbușirea Turnurilor Gemene din New York și i-a omagiat pe cei aproape 3.000 de oameni care și-au pierdut viața.

„Acum 25 de ani, lumea stătea în loc. Fixați pe ecrane, priveam cu groază și neîncredere cum Turnurile Gemene se prăbușeau. Astăzi, ne amintim. De cei aproape 3.000 de oameni care au plecat de acasă în acea dimineață și nu s-au mai întors. De pompierii, polițiștii și primii respondenți care au fugit în fum și praf și au salvat nenumărate vieți. De familiile care au purtat greutatea pierderii timp de un sfert de secol”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Președinta CE a descris tragedia din 11 septembrie drept „cel mai important eveniment de la începutul secolului” și a spus că atacurile au readus în atenție importanța securității colective.

Potrivit acesteia, Europa a fost imediat alături de Statele Unite după atacuri, iar pentru prima și singura dată în istoria sa, NATO a activat Articolul 5, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

„11 septembrie a fost cel mai important eveniment de la începutul secolului. Și a reînviat importanța alianțelor și a securității colective. Europa a știut imediat unde se află. Am fost alături de America. Pentru prima și singura dată în istoria sa, NATO a invocat Articolul 5. Un atac împotriva unuia era un atac împotriva tuturor. Am fost împreună în apărarea principiilor care ne unesc peste Atlantic: libertatea și democrația”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Ea a susținut că autorii atentatelor au încercat să răspândească frica dincolo de New York, Virginia și Pennsylvania, însă obiectivul lor nu a fost atins.

„Cei care au comis atacurile au vrut să răspândească frica mult dincolo de New York, Virginia și Pennsylvania. 25 de ani mai târziu, știm că au eșuat. Democrațiile noastre au rezistat. Societățile noastre au rămas libere. Iar ideologia terorii nu a reușit să-și impună influența asupra lumii noastre”, a spus ea.

Von der Leyen a făcut și o paralelă între situația de acum și perioada de după atentatele din 11 septembrie. Ea a spus că amenințările cu care ne „confruntăm s-au schimbat” acum.

„Astăzi, amenințările cu care ne confruntăm s-au schimbat. Trăim din nou în ape geopolitice tulburi, marcate de rivalitatea dintre marile puteri, război și confruntări între state. Dar lecția de la 11 septembrie rămâne. În momentele de pericol, alianțele noastre contează. Unitatea noastră contează. Și valorile pe care alegem să le apărăm contează”, a transmis președinta Comisiei Europene.

„Acolo unde odinioară se aflau Turnurile Gemene, două coloane de lumină se ridică acum spre cerul New York-ului. Ele sfidează uitarea. Ele poartă amintirea celor pe care i-am pierdut. Și ne amintesc că lumina triumfă chiar și în cele mai întunecate zile”, a mai spus Ursula von der Leyen.