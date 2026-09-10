Macron și Ursula von der Leyen, apel comun pentru consolidarea industriei spațiale europene. Sunt cerute mai multe investiții

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cerut Europei să își consolideze industria spațială, în a doua zi a summitului internațional dedicat spațiului, găzduit în comun de Franța și Germania la Grand Palais, în Paris.

În timp ce vorbea la summit, Macron a descris sectorul spațial european drept unul „fragil”, spunând că este necesară consolidarea capacităților acestuia, împreună cu o „guvernare partajată” a industriei, potrivit Euronews.

„Spațiul cosmic rămâne singurul bun comun global major care nu este supus unor reglementări care să corespundă mizelor. Guvernarea partajată este necesară pentru a aborda aceste provocări.”, a spus el.

El a mai declarat că „în doi ani, vreau să văd prima capsulă cargo europeană, Nyx, acostând la Stația Spațială Internațională; în cinci ani, primul modul lunar european, Argonaut, aterizând pe suprafața Lunii.”

„Și în 10 ani, prima capsulă europeană cu echipaj uman decolează de la Kourou cu astronauți europeni și din alte națiuni la bord”, a adăugat Macron, referindu-se la portul spațial european din Guyana Franceză.

Ursula von der Leyen a spus că este mare nevoie ca Europa să își consolideze capacitățile spațiale, precizând că domeniu are un rol important pentru explorarea științifică și pentru apărare.

„Capacitatea de a accesa și de a acționa în spațiu nu numai că stă la baza prosperității noastre, dar determină din ce în ce mai mult securitatea și independența noastră. Nicăieri acest lucru nu este mai clar decât în Ucraina.”, a spus ea.

Europa vrea să își reducă dependența de SUA

Europa își dezvoltă resursele spațiale, inclusiv cele militare, pe fondul războiului din Ucraina și al dorinței de a reduce dependența de SUA în acest domeniu.

Înaintea summitului, mai multe companii americane s-ar fi retras de la eveniment, pe fondul presiunilor venite de la Washington în legătură cu sprijinul pentru „pozițiile politice ale UE”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Învățământului Superior și Cercetării din Franța, instituție care supraveghează politica spațială națională, a declarat pentru AFP că SpaceX, Blue Origin, Stoke Space și Starcloud s-au retras de la eveniment, spunând că „este greu să nu faci legătura cu zvonurile privind presiuni din presă”.

Retragerile companiilor americane au fost relatate și în contextul summitului de la Paris.

Europa a investit aproximativ 0,07% din PIB în programe spațiale, față de 0,24% în SUA.

Anul 2025 a fost un punct de cotitură, după ce Agenția Spațială Europeană (ESA) a aprobat în noiembrie un buget record de 22,3 miliarde de euro pentru perioada 2026-2028, cu 35 de miliarde de euro alocate pentru spațiu, securitate și apărare.

„Securitatea pe Pământ depinde din ce în ce mai mult de securitatea noastră în spațiu”, a declarat Ursula von der Leyen.