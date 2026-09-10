Republica Moldova: Proprietarul terenului din Mihăileni, unde s-a prăbușit o dronă, reușise să-și strângă recolta cu o zi înainte

O dronă care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat pentru scurt timp și în România s-a prăbușit și a explodat, pe 8 septembrie, pe un câmp din satul Mihăileni, raionul Râșcani, în Republica Moldova.

Explozia a provocat patru incendii și a semănat panică în rândul localnicilor, însă autoritățile locale susțin că pagubele sunt neînsemnate.

Drona a căzut pe un teren cultivat cu floarea-soarelui, pe o suprafață de un hectar cultivată cu porumb și pe o pășune. Unul dintre proprietari a avut însă noroc, întrucât apucase să își strângă recolta cu o zi înainte de producerea incidentului, relatează moldova1.md.

„Proprietarul terenului pe care a căzut drona a reușit să strângă recolta de floarea-soarelui cu o seară înainte de incident, iar la altcineva, pe terenul de alături, a ars un hectar de porumb. Și un câmp s-a aprins”, a declarat primarul comunei, Valerian Cecan, pentru Teleradio-Moldova.

„A explodat nu departe de mine”

Un locuitor din Mihăilenii Vechi a povestit, pentru moldova1.md, că se afla afară în momentul exploziei. El spune că nu a văzut drona în zbor, însă a auzit bubuitura și a observat ulterior un nor de fum în zona în care aceasta s-a prăbușit.

„Am auzit bubuitura. M-am speriat. A explodat chiar nu departe de mine. Sunt invalid de gradul doi, stau la pat, uneori vine cineva și mă scoate afară. Atunci când a explodat, am auzit un sunet puternic de parcă a fost un tunet, un trăsnet mare, după care s-a văzut mult fum alb. Eu de drone nu mă tem, noi nu avem ce să le facem. Nu poți să sari la bătaie la drone. Eu trăiesc la 500-600 de metri de acel câmp unde a căzut drona și s-a auzit tare”, a relatat localnicul pentru sursa citată.

Drona a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina și a ajuns și în România

În data de 8 septembrie, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Aparatul de zbor a survolat teritoriul Republicii Moldova timp de aproximativ 17 minute, după care a ieșit spre România.

Din acest motiv, în județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț și Vaslui au fost emise mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Potrivit MApN, alerta a fost emisă după ce drona a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la 18 kilometri nord de municipiul Roman. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației.

Ulterior, drona a revenit dinspre Iași pe teritoriul Republicii Moldova și s-a prăbușit în nordul țării, pe un câmp din satul Mihăileni.

Miercuri, experții din Republica Moldova au stabilit, în urma cercetărilor, faptul că drona avea în interior bile metalice pentru a crește efectul de distrugere și că avea caracteristici similare cu aparatele rusești „Geran”.