Un bărbat susține că a fabricat în garaj, cu ajutorul ChatGPT, un nou tratament pentru schizofrenie. Imaginile au devenit virale

Mai multe postări de pe X au devenit virale. Douglas Yao susține că este un biochimist care a fabricat un nou medicament pentru tratarea schizofreniei cu ajutorul ChatGPT. El mai spune că nu este angajat de nicio companie farmaceutică și că laboratorul este amenajat pe câteva mese pliante în garajul său.

Printr-o succesiune de mesaje, Yao se declară entuziasmat de un nou medicament pe care îl numește „PAC-3310”.

„A fost conceput de ChatGPT (…) și l-am sintetizat într-un laborator de chimie pe care l-am construit în garajul meu”, explică Yao.

ChatGPT lucrează la mai multe medicamente

Conform imaginilor, rezultatul este o mică fiolă de pulbere galbenă. Pe pagina sa de GitHub, Yao se laudă că a folosit inteligența artificială pentru a „proiecta câteva mii de noi medicamente cu molecule mici” în ultimul an. Pe listă este și un „nou medicament pentru Alzheimer”, potrivit Futurism.

„Apoi am învățat singur chimie sintetică, am construit un laborator chimic în garajul meu și am sintetizat o sută dintre ele. Acum testez acești compuși pe linii celulare și șoareci”, precizează tânărul.

Tânărul inventator de medicamente visează la o companie

În ciuda entuziasmului tânărului, este greu de crezut că produsul său ar putea ajunge un medicament autorizat. Procedura de autorizare este foarte complicată și costisitoare. Pentru un singur medicament se poate ajunge la costuri de miliarde de dolari, cheltuieli cu studiile, testele și procesul de fabricație.

„În prezent, strâng fonduri pentru a construi compania farmaceutică a viitorului”, scrie tânărul în ultimul său mesaj.

În plus, cercetătorul din garaj se confruntă cu lipsa de neîncredere a oamenilor în Inteligența Artificială.

„A crede că ai vindecat singur schizofrenia pe o masă pliabilă de spălătorie comercială într-un garaj este, în mod ironic, un simptom clasic al schizofreniei”, a scris un comentator.