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Bărbat beat, cu pistolul la brâu, într-un complex rezidențial din Voluntari

Un bărbat de 44 de ani a fost depistat de polițiști în zona unui complex rezidențial din Voluntari, în timp ce s-ar fi aflat în stare de ebrietate și ar fi purtat la brâu un pistol. Arma a fost ridicată pentru verificări, iar bărbatul a fost amendat cu 5.001 lei.
Bărbat beat, cu pistolul la brâu, într-un complex rezidențial din Voluntari
Sursa foto: Pexels
Laura Buciu
10 sept. 2026, 17:13, Social
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Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, joi, printr-un apel la 112, cu privire la prezența unui bărbat băut care se deplasa într-un complex rezidențial având un pistol la brâu.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat persoana indicată în sesizare.

Polițiștii nu au găsit dovezi că arma ar fi fost folosită pentru amenințări

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, se afla în stare de ebrietate.

Totodată, din verificările efectuate nu au rezultat aspecte privind folosirea armei pentru amenințarea sau intimidarea vreunei persoane.

Arma a fost ridicată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, pentru efectuarea verificărilor specifice.

Amendă de peste 5.000 de lei

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor.

Polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de 5.001 lei.

Cercetările și verificările privind arma ridicată sunt continuate de structurile competente din cadrul Poliției Ilfov.

 

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