RO-Alert în Tulcea. MApN: ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

UPDATE: Țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat țintele în jurul orei 15.00.

Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

RO-Alert transmis populației

În jurul orei 15.50, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, ca măsură de informare și avertizare.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer mai multe aeronave militare.

Două F-18 spaniole și un elicopter românesc, trimise să monitorizeze situația

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

La operațiune participă și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Autoritățile monitorizează în continuare situația din apropierea frontierei, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce vor fi disponibile noi date.

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Prin intermediul mesajului, autorităţile îndeamnă populaţia din nordul județului Tulcea să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Mesajul este transmis în limbile română și engleză.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori”, mai scrie în mesajul RO-ALERT primit de tulceni.

De la începutul anului, numărul mesajelor RO-Alert s-a înmulțit foarte mult. Mesajele sunt transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și, de foarte multe ori, atenționează asupra apariției unor „obiecte zburătoare neidentificate”.