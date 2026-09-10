Prima pagină » Social » RO-Alert în Tulcea. MApN: ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

RO-Alert în Tulcea. MApN: ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi după-amiază, un grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Șerpilor.
RO-Alert în Tulcea. MApN: ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
10 sept. 2026, 16:40, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE: Țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat țintele în jurul orei 15.00.

Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

RO-Alert transmis populației

În jurul orei 15.50, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, ca măsură de informare și avertizare.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer mai multe aeronave militare.

Două F-18 spaniole și un elicopter românesc, trimise să monitorizeze situația

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

La operațiune participă și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Autoritățile monitorizează în continuare situația din apropierea frontierei, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce vor fi disponibile noi date.

Știre Inițială:

Prin intermediul mesajului, autorităţile îndeamnă populaţia din nordul județului Tulcea să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Mesajul este transmis în limbile română și engleză.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori”, mai scrie în mesajul RO-ALERT primit de tulceni.

De la începutul anului, numărul mesajelor RO-Alert s-a înmulțit foarte mult. Mesajele sunt transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și, de foarte multe ori, atenționează asupra apariției unor „obiecte zburătoare neidentificate”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Kelemen Hunor dezminte că ar fi refuzat varianta de premier Luca Niculescu. Ce fel de majoritate ar susține UDMR pentru un nou guvern
Gandul
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Listă scurtă cu două nume de premier de pe masa lui Nicușor Dan. Piedicile care duc la amânarea unei decizii
Libertatea
Când se virează banii pentru persoanele cu dizabilități în luna septembrie? Cât primește fiecare beneficiar
CSID
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia