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Articol susținut de Cris-Tim

VIDEO | Brunch cu cârnați, ou poșat, pesto și burrata. O rețetă simplă pentru un mic dejun consistent

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Departamentul Social
10 sept. 2026, 17:30, Social
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Cârnații rumeniți, oul poșat, pesto și burrata se întâlnesc într-o rețetă de brunch ușor de pregătit acasă. Preparatul este gata rapid și poate fi o variantă potrivită pentru un mic dejun târziu sau pentru o masă relaxată în weekend.

Pentru această rețetă sunt folosiți cârnați Grătărescu, tăiați în bucățele mici și rumeniți în tigaie. Pâinea este prăjită în puțin ulei de măsline, apoi este unsă cu sos pesto și acoperită cu bucățile de cârnați.

Elementul principal este oul poșat, așezat peste pâinea cu pesto și cârnați. La final, preparatul este completat cu burrata, muguri de pin ușor rumeniți și puțin ulei aromatizat.

Ingrediente

Pentru două porții:

  • 6 cârnați Grătărescu
  • 2 felii de pâine
  • 1 ou
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 2 linguri sos pesto
  • 1 burrata
  • muguri de pin, după gust
  • ulei aromatizat, după gust

Cum se prepară

Cârnații se taie în bucățele mici. Într-o tigaie încinsă se adaugă puțin ulei de măsline, apoi se pun feliile de pâine și se rumenesc pe ambele părți.

Separat, se pune apa la fiert și se pregătește oul poșat.

În aceeași tigaie se adaugă bucățile de cârnați și se lasă la calit până când sunt bine rumenite.

Pe fiecare felie de pâine se întinde sos pesto, apoi se adaugă cârnații rumeniți și oul poșat.

Preparatul se servește cu burrata, muguri de pin rumeniți ușor și câteva picături de ulei aromatizat.

Rezultatul este un brunch consistent, în care pâinea crocantă și cârnații rumeniți sunt echilibrați de pesto, burrata cremoasă și gălbenușul moale al oului poșat.

Articol preluat din G4Food.ro

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