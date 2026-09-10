Ciulama de pui și piure de cartofi cu bacterii periculoase în cazul toxiinfecției din Saturn. Un angajat, pozitiv la Stafilococul Auriu

În cadrul verificărilor, inspectorii DSP Constanța au recoltat probe de apă potabilă, alimente, de la personalul din blocul alimentar, precum și probe de salubritate de pe suprafețe și tegumente.

Enterobacteriaceae, descoperite în preparatele alimentare

Potrivit rezultatelor analizelor, probele de apă potabilă au fost conforme, fără identificarea unor germeni patogeni. Nici probele de materii fecale recoltate de la angajații din blocul alimentar nu au indicat prezența unor bacterii sau germeni patogeni.

De asemenea, coproculturile recoltate de la pacienți au fost negative pentru principalii agenți patogeni investigați.

Problemele au fost identificate însă în cazul alimentelor. Analiza probelor recoltate din ciulama de pui și piure de cartofi a evidențiat prezența bacteriilor din grupa Enterobacteriaceae, la valori peste limitele admise.

Un angajat, depistat cu Staphylococcus aureus

În urma verificării personalului din blocul alimentar, din cele 13 exudate nazale recoltate, la o persoană a fost identificată prezența Staphylococcus aureus.

Aceeași persoană a avut rezultate pozitive și la probele de salubritate a tegumentelor, fiind identificate Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv și Staphylococcus sp. hemolitic. Exudatele faringiene recoltate de la personal nu au evidențiat rezultate pozitive.

În schimb, probele de salubritate recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar au fost conforme și nu au indicat prezența unor germeni patogeni.

DSP a aplicat o amendă de 6.000 de lei

La recontrolul efectuat de inspectorii DSP Constanța în data de 8 septembrie 2026, a fost constatată din nou prezența Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate.

Pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar, DSP a aplicat o amendă de 6.000 de lei, în baza HG nr. 857/2011, art. 42 lit. c.

Angajatul la care a fost identificat Staphylococcus aureus nazal a fost îndrumat către medicul de familie sau medicul de medicina muncii pentru evaluare și stabilirea conduitei medicale.

Ce măsuri au fost dispuse

Pentru prevenirea apariției unor noi cazuri, autoritățile au dispus mai multe măsuri, printre care:

– triaj epidemiologic zilnic al personalului;

– respectarea strictă a regulilor de igienă și a echipamentului de protecție;

– curățarea și dezinfecția spațiilor și ustensilelor;

– verificarea lanțului frigorific;

– monitorizarea temperaturilor;

– verificarea condițiilor de depozitare și păstrare a alimentelor.

Ancheta epidemiologică a fost derulată de DSP Constanța după apariția focarului de toxiinfecție alimentară în stațiunea Saturn.