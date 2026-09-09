Maia Sandu acuză Rusia că aduce „teroare” la granița Republicii Moldova: „Un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri”

„Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu: „Un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri”

Ea a amintit de incidentul din noaptea de marți spre miercuri când în apropierea graniței cu Republica Moldova, la punctul de trecere ucrainean Starokazacie, un atac cu dronă a dus la moartea a doua persoane.

Președinta Republicii Moldova a vorbit și despre o dronă care a intrat în spațiul aerian moldovean, despre care spune că este rusească: „A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul”.

Maia Sandu spune că este greu de crezut că, în fața acestei realități, mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul.

„Să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în puteri să ne apărăm oamenii. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Incidente repetate cu drone

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la punctul de frontieră Tudora-Starokazacie dintre Republica Moldova și Ucraina. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, a anunțat Poliția de frontieră din Republica Moldova.

În România, marți, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru județele Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava și Iași privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Potrivit MApN, alerta a fost emisă după ce o dronă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la 18 kilometri nord de municipiul Roman.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației. În cele din urmă, drona a părăsit teritoriul României și s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi din Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri est de frontiera cu România.