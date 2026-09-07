Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron solicită un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani

Emmanuel Macron solicită un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un „text european” care să interzică accesul la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani, pentru a „proteja toți copiii din Uniune”.
Emmanuel Macron solicită un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 sept. 2026, 21:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timp ce o lege franceză în acest sens a fost anulată în august de Consiliul Constituțional, președintele francez Emmanuel Macron își reafirmă intenția de a „găsi o cale de urmat în această toamnă” printr-un „text legislativ revizuit” la nivel național, „respectând dreptul UE și Constituția noastră”, potrivit Le Figaro.

Macron vrea armonizarea legislației la nivel european

În acest sens, el solicită să „se poată baza din nou pe expertiza și mobilizarea” serviciilor Comisiei, „într-un interval de timp scurt, odată ce acest text” le va fi „transmis”. Emmanuel Macron, care a făcut din acest lucru o prioritate majoră la sfârșitul celui de-al doilea mandat, speră că o interdicție va fi operațională în Franța atunci când va părăsi Palatul Élysée în primăvară. Dar „este acum esențial să mergem mai departe și să armonizăm, printr-un nou text european, o interdicție privind accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 15 ani”, adaugă el în această scrisoare din 29 august.

„Situația este urgentă”, insistă președintele francez, care a construit în ultimele luni o coaliție de țări ale UE în favoarea unei „majorități digitale”, chiar dacă există unele diferențe de opinie între acestea, în special în ceea ce privește cerința de vârstă. „Verificarea vârstei trebuie să se bazeze pe un set de soluții naționale și europene robuste care respectă normele de confidențialitate”, consideră Emmanuel Macron. De asemenea, el solicită ca această legislație europeană să „vizeze și să reglementeze în mod clar funcțiile care dau dependență și să introducă standarde de siguranță implicite ”, cum ar fi „limitele de timp de utilizare”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
GSP.ro
Microplastic în apa de ploaie! Oamenii, sfătuiți să poarte măști: O persoană inhalează echivalentul a 3 carduri bancare pe lună
Gandul
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Muncitor român mort pe un șantier din Italia, în ultima zi de muncă: a căzut de la 12 metri și s-a electrocutat. „Vrem să știm adevărul”, spun părinții lui
Libertatea
Condiția pusă de soțul Mirelei Vaida înainte de a participa la „Asia Express”. De ce nu a putut accepta vedeta din prima
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia