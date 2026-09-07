Emmanuel Macron solicită un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani

În timp ce o lege franceză în acest sens a fost anulată în august de Consiliul Constituțional, președintele francez Emmanuel Macron își reafirmă intenția de a „găsi o cale de urmat în această toamnă” printr-un „text legislativ revizuit” la nivel național, „respectând dreptul UE și Constituția noastră”, potrivit Le Figaro.

Macron vrea armonizarea legislației la nivel european

În acest sens, el solicită să „se poată baza din nou pe expertiza și mobilizarea” serviciilor Comisiei, „într-un interval de timp scurt, odată ce acest text” le va fi „transmis”. Emmanuel Macron, care a făcut din acest lucru o prioritate majoră la sfârșitul celui de-al doilea mandat, speră că o interdicție va fi operațională în Franța atunci când va părăsi Palatul Élysée în primăvară. Dar „este acum esențial să mergem mai departe și să armonizăm, printr-un nou text european, o interdicție privind accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 15 ani”, adaugă el în această scrisoare din 29 august.

„Situația este urgentă”, insistă președintele francez, care a construit în ultimele luni o coaliție de țări ale UE în favoarea unei „majorități digitale”, chiar dacă există unele diferențe de opinie între acestea, în special în ceea ce privește cerința de vârstă. „Verificarea vârstei trebuie să se bazeze pe un set de soluții naționale și europene robuste care respectă normele de confidențialitate”, consideră Emmanuel Macron. De asemenea, el solicită ca această legislație europeană să „vizeze și să reglementeze în mod clar funcțiile care dau dependență și să introducă standarde de siguranță implicite ”, cum ar fi „limitele de timp de utilizare”.