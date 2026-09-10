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Trei dintr-o lovitură. Armata ucraineană susține că a reușit să lovească trei nave rusești în timpul unui singur atac cu drona

Armata ucraineană susține că a reușit să lovească trei nave rusești în timpul unui singur atac cu drona. Navele se aflau într-un port de la Marea Neagră. De asemenea, ucrainenii au distrus un depozit de petrol.
Trei dintr-o lovitură. Armata ucraineană susține că a reușit să lovească trei nave rusești în timpul unui singur atac cu drona
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
10 sept. 2026, 20:29, Politic
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Armata ucraineană anunță că a lovit trei nave aflate în portul rusesc Novorossiisk din sud-vestul Rusiei. Potrivit Live Ukraine, este vorba despre fregata Admiral Essen, nava de debarcare Pyotr Morgunov și draga de deminare Zheleznyakov.

Cele trei nave rusești au fost lovite simultan, susțin ucrainenii. De asemenea, ucrainenii au confirmat atacul asupra instalațiilor de depozitare a petrolului din Novorossiisk.

Ucrainenii au lovit și portul Mahacikala

Statul Major ucrainean a comentat și despre importanța atacului asupra portului rusesc Mahacikala. Acesta este singurul port adânc, fără gheață, de pe Marea Caspică și un important nod de transport.

Portul servește drept coridor Rusia-Iran, fiind folosit de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale. De exemplu, componente și drone Shahed sunt transportate din Iran către Rusia, în timp ce explozivi, piese de drone și muniție sunt transportate în direcția opusă. De asemenea, în apropiere se află o bază a Flotei Caspice ruse.

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